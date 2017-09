Đột nhập nhà dân trộm tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng

Ngày 1/9, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an thành phố Ninh Bình vừa bắt khẩn cấp Lê Trường Quang (25 tuổi, trú tại thôn Bùi, xã Khánh An, huyện Yên Khánh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Quang tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Để thực hiện hành vi trộm cắp, Quang thường lang thang khắp khu vực thành phố Ninh Bình, phát hiện nhà nào sơ hở thì đột nhập vào trộm cắp tài sản.

Tính từ đầu tháng 7 đến khi bị bắt, Quang đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Ninh Bình và thành phố Hà Nội, chiếm đoạt tiền và tài sản trị giá gần 300 triệu đồng.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

