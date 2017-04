Dựng hiện trường vụ bắn nhầm người ở Đà Lạt

Theo Vietnamnet, ngày 12/4, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã dẫn giải đối tượng Lê Quang Trung (35 tuổi, ngụ tại Vạn Thành, phường 5, TP Đà Lạt) và một người tên Toàn (ngụ đường Đồng Tâm, TP Đà Lạt) tới dựng lại hiện trường vụ nổ súng bắn người tại trạm xe buýt xảy ra đêm 11/4 để phục vụ công tác điều tra. Theo hình ảnh dựng lại hiện trường, Trung ngồi trong xe chĩa súng về người đàn ông (Ảnh: Tuổi Trẻ) Tại cơ quan Công an TP Đà Lạt, Lê Quang Trung - nghi can nổ súng bắn người, khai nhận khoảng 23h ngày 11/4, người này đi hát karaoke với bạn, khi ra về thì ghé vào quán bún để ăn khuya. Tại đây, Trung gặp một người có tên thường gọi là Đỏ (chưa xác định danh tính) và xảy ra xô xát, Trung bị Đỏ xé áo, đánh liên tục vào người, sau đó Đỏ bỏ đi. Trung lái xe về nhà lấy 2 thanh kiếm Nhật, một khẩu súng ngắn, 6 viên đạn và gọi thêm Nguyễn Đức Toàn cùng đi tìm Đỏ. (Ảnh: Công an TPHCM) Khi đến hồ Hoàng Văn Thụ, Trung nhìn thấy một người giống Đỏ đang đứng cùng 1 phụ nữ ở trạm xe buýt bên hồ. Trung lái xe lấn qua làn đường ngược chiều, dừng xe, kéo kính xuống, chĩa súng về người đàn ông này và nổ 1 phát súng. Người đàn ông hoảng sợ kéo người phụ nữ bỏ chạy thoát thân. Lúc này Trung mới phát hiện mình bắn nhầm người. Người đàn ông bị Trung bắn nhầm được xác định là ông T.V.M (61 tuổi), ngụ P.4 (TP.Đà Lạt). (Ảnh: Tuổi Trẻ) Sau khi xảy ra vụ việc, Trung chạy xe về hướng chung cư Mạc Đĩnh Chi thì bị một cán bộ công an ở khu vực gần đó bắt giữ, báo cho Công an TP.Đà Lạt đến làm rõ vụ việc. Trung khai khi nổ súng chỉ bắn để dọa, không nhắm thẳng vào người đàn ông kia. (Ảnh: Thanh Niên) Tang vật thu được trên xe của Trung gồm 2 thanh kiếm Nhật, 1 khẩu súng và 6 viên đạn, Trung khai mua qua mạng. (Ảnh: Công an TPHCM) Theo Tuổi Trẻ, hiện khẩu súng đã được cơ quan chức năng giám định để xác định chủng loại vũ khí. Tuy nhiên, đánh giá ban đầu của Công an TP. Đà Lạt thì khẩu súng Trung sử dụng được xếp vào loại súng tự chế. Hiện chưa xác định nguồn gốc khẩu súng này. Khẩu súng này bằng sắt, tay cầm màu nâu giống súng rulo, có ổ đạn 6 viên. Các viên đạn có tút đạn giống đạn thật nhưng không có đầu đạn. Đầu đạn được thay bằng bi sắt. (Ảnh: Thanh Niên)

