Gã em rể giết chị vợ bị bại liệt rồi điện thoại gọi vợ về xem

Ngày 6/9, cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Hồ Lê Phước (34 tuổi) để lấy lời khai về hành vi Giết người. Thông tin ban đầu của cơ quan công an, trước đó vào chiều 4/9, khi đang làm việc tại công ty, chị Trần Thị Kim Cúc (32 tuổi, quê Đắk Lắk) nhận được điện thoại của chồng là Hồ Lê Phước nói: “Mày về phòng trọ ngay tao có cái này cho mày xem, hay lắm nè”. Ngay sau đó chị Cúc về phòng trọ ở ấp 3, xã Hiệp Phước, Nhơn Trạch. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Tại đây, chị Cúc phát hiện chị gái là Trần Thị Cẩm Tâm (36 tuổi, ở cùng phòng) đã tử vong. Lúc này chị Cúc nói với chồng: “Mày giết chị tao phải không?”, rồi lấy nón bảo hiểm ném Phước. Đối tượng không nói gì rồi lấy xe máy bỏ đi khỏi hiện trường. Trong ảnh, hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Người đưa tin) Nhận được tin báo, cơ quan công an có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và kết luận nạn nhân tử vong do va chạm với vật cứng ở vùng đầu gây chấn thương sọ não. Công an phát hiện một khúc cây dài hơn 1m, đường kính 2cm. (Ảnh: Vietnamnet) Làm việc với cơ quan công an, Cúc cho hay Tâm bị bệnh bại liệt, đi đứng đều phải có sự hỗ trợ người khác. Do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, không có tiền chữa bệnh nên cách đây không lâu Cúc đưa Tâm xuống Nhơn Trạch ở chung để lo trị bệnh. Hôm chị Tâm bị sát hại, chị Cúc đi làm còn chồng không tăng ca nên về sớm hơn. (Ảnh: Dân Trí) Xác định nghi can gây án là Phước, các trinh sát nhanh chóng truy bắt. Chiều 5/9, Công an đã bắt được nghi can khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch. (Ảnh: Người đưa tin)

