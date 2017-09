Giả báo nợ cước điện thoại lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 4/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Thu (SN 1991) và Phạm Đình Luận (SN 1993), cùng trú tại xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Thu và Luận được xác định là hai mắt xích trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mạo nhận cán bộ công an và nhân viên viễn thông thông báo nợ cước điện thoại rồi chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra.

Trong thời gian qua, phòng PC45 nhận được trình báo của nhiều người dân về việc bị một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn. Để lừa các bị hại, nhóm đối tượng thường trực tiếp gọi điện liên hệ với nạn nhân xưng là cán bộ viễn thông, thông báo thuê bao điện thoại bàn đang nợ cước điện thoại gọi đi quốc tế với số tiền gần 10 triệu đồng.

Nếu nạn nhân khẳng định không nợ số tiền cước như trên thì được nhân viên viễn thông nối máy cho người xưng là cán bộ điều tra của Bộ Công an. Sau đó vị “cán bộ của Bộ công an” thông báo chủ thuê bao bị tình nghi liên quan đến đường dây tội phạm mua bán ma túy và rửa tiền.

“Cán bộ” Bộ Công an đề nghị người dân phối hợp để phá đường dây tội phạm này. Để phục vụ cho quá trình phá án, “cán bộ” công an yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm… rồi yêu cầu bị hại gửi vào tài khoản chỉ định số tiền hiện có kèm lời hứa sẽ hoàn trả sau khi đường dây tội phạm kia bị triệt phá cộng với số lãi suất trong thời gian bị giữ tiền. Việc chuyển tiền này là để chứng minh bị hại không liên quan đến đường dây tội phạm nói trên.

Khi bị hại gửi tiền vào tài khoản, các đối tượng nhanh chóng rút ra và chiếm đoạt. Chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 9 trường hợp bị lừa đảo bằng thủ đoạn này với số tiền bị chiếm đoạt lên tới trên 2 tỷ đồng.

Tang vật bị thu giữ.

Ngay sau khi nhận thông tin, Đội cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC45) Công an Nghệ An xác định các đối tượng sử dụng giao thức truyền giọng nói qua Internet (VoIP), hiển thị số điện thoại “ảo” có đầu số trùng với đầu số 113 của Công an. Với phương thức này, chúng khiến cơ quan chức năng không thể truy xuất số điện thoại gọi để phục vụ điều tra.

Truy theo nguồn gốc các tài khoản ngân hàng mà các bị hại gửi tiền theo hướng dẫn của các đối tượng lừa đảo, ngày 1/9, PC45 bắt giữ Nguyễn Hữu Thu và Phan Đình Luận khi các đối tượng đang thuê phòng nghỉ cùng nhau tại tỉnh Hưng Yên. Thu giữ tại nơi ở của 2 đối tượng nhiều điện thoại di động, thiết bị thu phát sóng wifi, nhiều thẻ ngân hàng, hộ chiếu, sim điện thoại, máy tính xách tay cùng một số lượng lớn tiền mặt.

Hai đối tượng thừa nhận, được một đối tượng tên Phi (hiện đang ở Đài Loan) thuê mở hoặc thu gom thẻ ngân hàng với giá 1 triệu đồng/thẻ. Sau đó, Phi thuê Luận và Thu rút số tiền lớn từ các tài khoản kể trên và chuyển cho một đối tượng thứ 3. Mỗi lần rút tiền, Thu và Luận được hưởng một khoản tiền “hoa hồng” theo thỏa thuận từ trước.

Hiện vụ việc đang được PC45 Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Bắt khẩn cấp nữ cán bộ tỉnh đoàn lừa đảo chiếm đoạt tài sản VOV.VN - Bằng thủ đoạn gian dối, Vũ Thị Hương đã làm giả 2 sổ tiết kiệm để chiếm đoạt 450 triệu của bà Đinh Thị Tài (TP Bắc Kạn). Mạo danh cán bộ nhà nước để lừa đảo VOV.VN - Thời gian vừa qua, tại tỉnh Quảng Trị xuất hiện các đối tượng mạo danh cán bộ Công an và một số Sở ngành để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.