Giải cứu cháu bé sau nhiều ngày bị lừa đưa sang Trung Quốc

Sáng 6/1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái và Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh phối hợp tiếp nhận 1 cháu bé sau nhiều ngày bị lừa đưa sang Trung Quốc.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái và Công an TP Móng Cái phối hợp tiếp nhận cháu Nguyễn Du Kỳ (Ảnh CTV: Vi Thu).

Trước đó, vào ngày 2/12/2016, mẹ nạn nhân là bà N.T.Đ.T có quen biết và hợp tác làm ăn với một người đàn ông Đài Loan tên Chuang Kuo Jen. Sau khi làm việc xong, bà T. đưa Chuang Kuo Jen về khách sạn số 53 Võ Trường Toàn, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh nghỉ ngơi.

Do đã quen biết nhau được 10 năm nên bà T. đã đồng ý để cháu K. ở lại ngủ cùng Chuang Kuo Jen. Đến sáng ngày 4/12, bà T. quay lại khách sạn thì biết vị khách đã thanh toán phòng và rời đi từ đêm 2/12.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của người nhà nạn nhân, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an (Việt Nam) đã phối với Công an Trung Quốc nhanh chóng xác minh, điều tra vụ việc và giải cứu thành công cháu bé bị đưa sang khu Nam Hải, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Cho tới sáng 6/1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã phối hợp tiếp nhận cháu K. từ Cục Công an TP Đông Hưng (Trung Quốc) và bàn giao cháu bé cho Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.