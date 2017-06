Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phú Quốc bị bắt

Sáng 27/6, Đại tá Phạm Trung Thành - Trưởng Phòng tham mưu, người phát ngôn của Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can gồm: Trần Văn Hoàng (SN 1975), Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Phú Quốc và Trần Đăng Kiên (SN 1979), Phó Giám đốc chi nhánh để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Phú Quốc

Trước đó, vào giữa tháng 3/2017, Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Kiên Giang cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Ngọc Ánh (SN 1971, thường trú khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), Kế toán trưởng chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Quốc để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Theo thông tin điều tra ban đầu, trong 3 năm, từ năm 2013-2015, với vai trò là Kế toán trưởng, bà Ánh đã cố tình sửa sổ sách, sửa số tiền ghi trên biên lai để chiếm dụng hơn 2 tỷ đồng.

Trước khi cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, UBND huyện Phú Quốc đã phát hiện vụ việc, yêu cầu Thanh tra huyện vào cuộc và đề nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra vì có dấu hiệu phạm pháp hình sự./.

