Hai nhóm thanh niên đuổi chém ở TP Vũng Tàu, 1 người nguy kịch

Ngày 15/11, Công an TP. Vũng Tàu phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ chém người xảy ra tại ngã tư đường Lê Lợi - Nguyễn An Ninh (phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu) khiến 1 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường nơi hai nhóm thanh niên đuổi chém nhau ở TP Vũng Tàu.



Thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn với một nhóm người (chưa xác định được danh tính), khoảng 10h cùng ngày, anh L.H.H (SN 1979) bị nhóm trên đuổi chém ngay gần nhà ở đường Lê Lợi, TP. Vũng Tàu.

Anh H. bỏ chạy được khoảng 100m thì bị nhóm trên đuổi kịp, một số đối tượng đã dùng mã tấu, gậy lao vào chém anh H. khiến nạn nhân không thể chống cự.

Một thanh niên khác (chưa xác định danh tính) lao vào giải cứu cho anh H. thì tiếp tục bị nhóm trên đuổi chém nhưng kịp chạy thoát.

Hung khí tại hiện trường.

Theo người dân ở hiện trường thì nạn nhân bị đâm, chém nhiều nhát ở vùng bụng, sau lưng, có nhiều vết thương nặng. Người dân đã hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng trên đã bỏ hung khí lại và trốn khỏi hiện trường. Hiện công an TP. Vũng Tàu đang phối hợp với nhiều lực lượng truy tìm tung tích những đối tượng trên./.

