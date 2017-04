Hành trình giải cứu bé 3 tháng tuổi bị cướp bán sang Trung Quốc

Sau 3 ngày lần theo hành tung của những kẻ chiếm đoạt trẻ em, sáng 4/4, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Lào Cai đã giải cứu an toàn cháu bé, bàn giao cho gia đình. Khoảng 23h ngày 1/4, tại khu vực bờ hồ thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, trong lúc bé gái Vàng Thị Máy (sinh ngày 8/1/2017) được chị cõng trên lưng cùng mẹ đi bán hàng rong thì có một nhóm 4 đối tượng lạ mặt tới xin bế chụp ảnh và trả 500.000 đồng. Sau khi bế được bé, 2 đối tượng lên xe máy phóng vụt đi. Hai đối tượng còn lại cũng kịp tháo chạy. Trong ảnh, các đối tượng trong vụ án (Ảnh: Công an Nhân dân) Nhận được tin báo, ngay trong đêm, Công an huyện Sa Pa đã tổ chức phong tỏa, lần lượt truy bắt được 2 đối tượng gồm Sùng Thị Vang (SN 1994, trú tại xã Tả Ngải Chồ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) và người yêu là Tẩn A Sang (SN 1997, trú tại xã Sử Pán, huyện Sa Pa). (Ảnh: An ninh Thủ đô) Tại cơ quan Công an, Vang và Sang khai ra 2 đồng bọn còn lại là Giàng A Dơ (SN 1994, trú tại xã Sơn Bình, huyện Tam đường, tỉnh Lai Châu) và Giàng Seo Hảng (SN 1994, trú tại xã Tả Ngải Chồ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai). Sáng 4/4, Giàng A Dơ sau khi mang bé Máy sang Trung Quốc bán không thành vì "không được giá" đã mang bé vượt biên quay trở về Việt Nam thì bị lực lượng biên phòng phục kích bắt giữ ngay tại khu vực biên giới thuộc thôn 3, xã Bản Vược, huyện Bát Xát. Trong ảnh, trao trả bé gái về gia đình (Ảnh: Công an Nhân dân) 17h ngày 4/4, các lực lượng chức năng đã phối hợp đưa bé về địa phương trao trả cho gia đình. Bé Vàng Thị Máy là con gái của chị Má Thị Sớ và anh Vàng A Giống ở xã Lao Chải, huyện Sa Pa. (Ảnh: Công an Nhân dân) Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc, đồng thời tổ chức truy bắt đối tượng còn lại và cũng là kẻ chủ mưu - Giàng Seo Hảng (Ảnh: Nhân Dân)

