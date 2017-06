Hành trình tội ác của kẻ đâm chết nhân tình của mẹ

Sáng 21/6), Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã hoàn tất thủ tục chuyển đối tượng Lê Xuân Thuận (SN 1977) ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đến Trại tạm giam của Công an tỉnh. Thuận chính là nghi can sát hại ông Nguyễn Văn H., bảo vệ của trường THCS Ninh Xá vào tối 17/6 vừa qua. Trong ảnh: Phóng viên báo An ninh Thủ đô gặp nghi can Thuận tại trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: ANTĐ) Trước đó, sáng 18/6, Công an huyện Thuận Thành và Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được thông tin tại trường THCS Ninh Xá, Thuận Thành xảy ra án mạng. Sau khi xác định được Thuận có dấu hiệu liên quan đến vụ án mạng, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can và tổ chức truy bắt. Mẹ của Thuận là bà Bùi Thị Học (57 tuổi) cũng bị khởi tố vì hành vi không tố giác tội phạm. Trong ảnh: Cảnh sát phong tỏa ngôi trường để khám nghiệm, điều tra vụ việc. (Ảnh: Zing) Sau 3 ngày tập trung các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt được nghi can Thuận tại địa bàn tỉnh Lào Cai, cách hiện trường 400km. Đối tượng bị đưa về Công an tỉnh Bắc Ninh ngay trong tối 20/6. Trong ảnh: Người dân tụ tập rất đông trước cổng trường nơi xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: Dân Việt) Bước đầu, Thuận khai nhận do nghi ngờ mẹ ngoại tình với ông Nguyễn Văn H. (63 tuổi, ở cùng quê với nghi can) nên đã theo dõi mẹ để tìm hiểu rõ ngọn ngành. Đến tối 17/6, Thuận phát hiện thấy mẹ mình là bà Bùi Thị Học có hành động lạ sau khi nghe cuộc điện thoại liền bí mật ra khỏi nhà theo mẹ. Thuận đi qua khu vực nhà bếp cầm theo con dao nhỏ với mục đích dằn mặt nhân tình của mẹ. Trong ảnh: Nghi can Thuận tại cơ quan điều tra (Ảnh: CAND) Ít phút sau, Thuận thấy mẹ đi về phía đến Trường THCS Ninh Xá. Sau đó, bà Học vào một phòng trong trường. Lúc này, ông H. mở cửa cho bà Học vào rồi đóng lại. Thấy vậy, Thuận đã vượt tường rào vào trong trường để bắt quả tang mẹ và người tình. Trong ảnh: Lê Xuân Thuận diễn tả lại hành vi dùng tay siết cổ, gí dao đâm nạn nhân trước khi người bảo vệ gục xuống. Nghi phạm Lê Xuân Thuận tại cơ quan Công Đứng sau cánh cửa, Thuận bắt quả tang bà Học đang tình tứ bên ông H. Lúc này, do bực dọc trong lòng nên Thuận lao đến khống chế và đâm vào người ông H. Khi ông H. và bà Học xin lỗi, Thuận mới ngừng đánh đập ông H. nhưng con dao vẫn ghì chặt trên cổ ông H. Trong ảnh: Nghi can Lê Xuân Thuận tại cơ quan Công an. (Ảnh: CAND) Trong lúc giằng co, ông H. nắm được con dao trong tay Thuận và cắn mạnh vào tay khiến Thuận bị chảy máu. Lúc này, Thuận không kiềm chế bản thân nên đã đâm thêm 1 nhát nữa. Khi thấy ông H. toàn thân dính máu, Thuận hoảng sợ cầm dao chạy ra ngoài. Đối tượng về nhà lấy quần áo, xách ba lô bỏ trốn nhưng không thoát khỏi vòng vây pháp luật. Trong ảnh: Hiện trường cách TP Bắc Ninh khoảng 20 km. Ảnh: Google Maps/Zing./.

