Hé lộ nghi can vụ người phụ nữ tử vong trên đồi chè 2 tay bị trói

Theo thông tin từ cơ quan CSĐT, nghi can trong vụ người phụ nữ tử vong trên đồi chè trong tư thế 2 tay bị trói vào gốc cây là người cùng thôn với nạn nhân. Hiện cơ quan công an đang tích cực truy tìm nghi can của vụ án.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân

Bước đầu, cơ quan công an cũng xác định nạn nhân bị đối tượng đánh vào người bất tỉnh, sau đó lôi đi trói tay vào gốc cây rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Trước đó, khoảng 7h ngày 20/4, người dân phát hiện tại khu vực đồi chè thuộc thôn Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang), một thi thể phụ nữ 2 tay bị trói vào gốc cây.

Ngay sau đó, người dân đã báo cáo sự việc lên công an huyện Bắc Quang.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bắc Quang đã nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang và các cơ quan chức năng nhanh chóng triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường.

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân là Lùng Thị D (39 tuổi, trú tại xã Tân Thành), tử vong trong tình trạng hai tay bị buộc vào gốc cây, phần đầu có nhiều thương tích, váy bị lật ngược.

Được biết, nhà ở của nạn nhân cách hiện trường khoảng 800m.

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc./.