Hé lộ nhân thân nhóm người từ TPHCM xuống Cần Thơ mở “tiệc” ma túy

Rạng sáng nay (21/4), Công an TP.Cần Thơ tiến hành kiểm tra và tạm giữ 17 đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ và sử dụng chất ma túy trái phép. Công an TP.Cần Thơ tiến hành kiểm tra quán Karaoke Msatr (số 39, Trần Đại Nghĩa, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều). Tại phòng VIP 7 (lầu 7) lực lượng chức năng phát hiện có 11 đối tượng (2 nữ) có biểu hiện sử dụng ma túy. (Ảnh: CAND) Qua test nhanh, ghi nhận có nhiều đối tượng dương tính với ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ 1 gói bạc nilon chứa 3 viên nén và trên dĩa có chứa chất bột màu vàng (nghi ma túy). (Ảnh: CAND) Cùng thời điểm kiểm tra hành chính quán karaoke, một mũi công tác tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển số: 51G – 251.41 chở theo 4 đối tượng đang lưu thông trên Đại lộ Hòa Bình (quận Ninh Kiều). (Ảnh: CAND) Các đối tượng này đã tiến hành phi tang ma túy. Tuy nhiên, lục lượng chức năng vẫn kịp phát hiện và thu giữ mẫu ma túy còn vương vãi trên xe. Trong ảnh: Các đối tượng trên xe ô tô phi tang ma túy, nhưng bị các CBCS phát hiện và bắt giữ. (Ảnh: CAND) Tang vật thu giữ (Ảnh: CAND) Bình xịt hơi cay và tay đấm thép của nhóm đối tượng. (Ảnh: ANTĐ) Theo CAND, trong số những người bị tạm giữ có nhiều đối tượng cộm cán, dân giang hồ với nhiều tiền án như: Đinh Duy Thuận, Nguyễn Văn Minh cùng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản; Nguyễn Văn Hiệp tiền án 6 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma tuý; Phạm Minh Trí có 2 tiền án 10 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, 20 năm tù tội Cướp và cố ý gây thương tích; Nguyễn Văn Hùng có 2 tiền án 16 năm tù về tội Trộm cắp tài sản và 1 tiền án 7 năm tù về tội Giết người. Trong ảnh, một trong số 17 đối tượng (Ảnh: ANTĐ) Đáng chú ý, trong số những người bị tạm giữ qua kiểm tra dương tính với ma tuý và tàng trữ gói nylon màu trắng (nghi ma tuý) là Đỗ Thanh Bình. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ thêm “Thẻ phóng viên” mang tên Bình, ghi nơi công tác là Tạp chí Khoa học và Kinh tế Hải Phòng, số thẻ PV 121212. (Ảnh: ANTĐ) Cơ quan điều tra Công an TP Cần Thơ đã lấy lời khai ban đầu, tập trung điều tra làm rõ vi phạm của nhóm đối tượng trên xử lý theo quy định pháp luật. Trong ảnh, các xe ô tô của nhóm người xuống Cần Thơ dự "tiệc ma túy" (Ảnh: Thanh Niên) http://streaming.vov.vn/videostore/Uploaded/KrIGZMIAhwkLy8UZVeuKg/2017_04_21/Ca_100_CBCS_Cong_an_Can_Tho_dot_kich_vay_bat_pha_tiec_ma_tuy_Thoi_su_Thanh_Nien_GTNB.mp4

Rạng sáng nay (21/4), Công an TP.Cần Thơ tiến hành kiểm tra và tạm giữ 17 đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ và sử dụng chất ma túy trái phép. Công an TP.Cần Thơ tiến hành kiểm tra quán Karaoke Msatr (số 39, Trần Đại Nghĩa, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều). Tại phòng VIP 7 (lầu 7) lực lượng chức năng phát hiện có 11 đối tượng (2 nữ) có biểu hiện sử dụng ma túy. (Ảnh: CAND) Qua test nhanh, ghi nhận có nhiều đối tượng dương tính với ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ 1 gói bạc nilon chứa 3 viên nén và trên dĩa có chứa chất bột màu vàng (nghi ma túy). (Ảnh: CAND) Cùng thời điểm kiểm tra hành chính quán karaoke, một mũi công tác tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển số: 51G – 251.41 chở theo 4 đối tượng đang lưu thông trên Đại lộ Hòa Bình (quận Ninh Kiều). (Ảnh: CAND) Các đối tượng này đã tiến hành phi tang ma túy. Tuy nhiên, lục lượng chức năng vẫn kịp phát hiện và thu giữ mẫu ma túy còn vương vãi trên xe. Trong ảnh: Các đối tượng trên xe ô tô phi tang ma túy, nhưng bị các CBCS phát hiện và bắt giữ. (Ảnh: CAND) Tang vật thu giữ (Ảnh: CAND) Bình xịt hơi cay và tay đấm thép của nhóm đối tượng. (Ảnh: ANTĐ) Theo CAND, trong số những người bị tạm giữ có nhiều đối tượng cộm cán, dân giang hồ với nhiều tiền án như: Đinh Duy Thuận, Nguyễn Văn Minh cùng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản; Nguyễn Văn Hiệp tiền án 6 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma tuý; Phạm Minh Trí có 2 tiền án 10 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, 20 năm tù tội Cướp và cố ý gây thương tích; Nguyễn Văn Hùng có 2 tiền án 16 năm tù về tội Trộm cắp tài sản và 1 tiền án 7 năm tù về tội Giết người. Trong ảnh, một trong số 17 đối tượng (Ảnh: ANTĐ) Đáng chú ý, trong số những người bị tạm giữ qua kiểm tra dương tính với ma tuý và tàng trữ gói nylon màu trắng (nghi ma tuý) là Đỗ Thanh Bình. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ thêm “Thẻ phóng viên” mang tên Bình, ghi nơi công tác là Tạp chí Khoa học và Kinh tế Hải Phòng, số thẻ PV 121212. (Ảnh: ANTĐ) Cơ quan điều tra Công an TP Cần Thơ đã lấy lời khai ban đầu, tập trung điều tra làm rõ vi phạm của nhóm đối tượng trên xử lý theo quy định pháp luật. Trong ảnh, các xe ô tô của nhóm người xuống Cần Thơ dự "tiệc ma túy" (Ảnh: Thanh Niên)