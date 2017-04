Hiện trường vụ người đàn ông bị truy sát trong đêm

Báo Công an TPHCM đưa tin, khoảng 21h ngày 10/4, ông Lê Văn Sự (SN 1967, tạm trú H.Củ Chi, TPHCM) ngồi hóng mát với anh Phạm Quốc Khương (SN 1989, tạm trú H.Củ Chi) trước dãy trọ trên đường Tỉnh Lộ 15, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi, TP.HCM. Trong ảnh: Dãy trọ nơi xảy ra án mạng. (Ảnh: Infonet) Lúc này, hơn 10 đối tượng cầm hung khí đi xe máy tới la lớn: "Chém chết tụi nó đi". Hoảng hồn, cả hai bỏ chạy thoát thân. (Ảnh: Vnexpress) Ông Sự vấp ngã và bị các đối tượng chém gục tại chỗ. Gây án xong, cả bọn lên xe tẩu thoát. Nạn nhân được người dân trong dãy trọ đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng ông Sự tử vong do mất nhiều máu. Trong ảnh: Vị trí gần nơi xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: Zing) Thông tin trên Vnexpress cho biết, vợ chồng ông Sự thuê trọ tại đây khá lâu, mưu sinh bằng nghề bắt trùn chỉ. Ông được người dân ở đây miêu tả là hiền lành, được quý mến. (Ảnh: Báo Giao thông) Chiều 11/4, Công an H.Củ Chi vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân và truy xét đối tượng gây án. (Ảnh: Vnexpress)./.

Chiều 11/4, Công an H.Củ Chi vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân và truy xét đối tượng gây án. (Ảnh: Vnexpress)./.