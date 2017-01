Hình ảnh: Hiện trường vụ nổ súng trước quán cà phê ở phố Phan Bội Châu

Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 21h tối 16/1, trước cửa một quán cà phê trên phố Phan Bội Châu (quận Hoàn Kiếm-Hà Nội) (Ảnh: Tuổi Trẻ). Phố Phan Bội Châu (chấm đỏ) cách hồ Gươm vài trăm mét. Ảnh: Google Maps Lúc này, bên trong quán có 2 thanh niên ngồi uống nước thì xảy ra mâu thuẫn. (Ảnh: Pháp luật TPHCM). Một lúc sau thì tiếng súng vang lên, 1 người đàn ông chạy ra đường, người còn lại cũng rời khỏi quán ngay sau đó (ảnh: Dân trí) Theo ghi nhận, trước cửa nhà bên cạnh quán cà phê có hai vỏ đạn rơi (Ảnh: Tuổi Trẻ). Vỏ đạn được tìm thấy tại hiện trường (Ảnh: Dân Việt). Một số vật dụng tại quán cà phê bị xáo trộn do người dân hốt hoảng bỏ chạy khi nghe tiếng súng (Ảnh: CAND). Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm, thu thập thông tin điều tra vụ nổ súng trên (Ảnh: Pháp luật TPHCM). Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục điều tra làm rõ (Ảnh: Vnexpress).

