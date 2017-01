Hơn 50m3 gỗ Đinh Hương được ngụy trang tinh vi trên 2 xe biển số Lào

Ngày 4/1, thông tin từ Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án mang bí số 916R, thu giữ một lượng lớn gỗ Đinh Hương (thuộc nhóm 2A) nhập lậu trái phép từ Lào về Việt Nam.

Theo đó, qua quá trình theo dõi thu thập các bằng chứng liên quan, khoảng 4h30 ngày 3/1, lực lượng đội 3, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an Nghệ An đã tiến hành chốt chặn trên quốc lộ 48, đoạn qua địa bàn xã Châu Tiến, huyện Qùy Châu, Nghệ An.

Để qua mặt lực lượng chức năng, sau khi chất gỗ lên xe, tài xế đã ngụy trang bằng nhiều bao tải lúa, ngô

Tại đây, lực lượng chức năng kiểm tra 2 hai xe ô tô tải biển kiểm soát U2 - 6206 và U2 - 6090 (biển số Lào) do 2 tài xế mang quốc tịch Lào là Khăm Xẻng Đa La Vông (SN 1980) và Khăm Phăn Xỏn Thoong Xí (SN 1985) điều khiển, đang vận chuyển trên 51m3 (tương đương khoảng 80m3 gỗ quy tròn) gỗ Đinh Hương xẻ, thuộc nhóm 2A.

Toàn bộ số gỗ quý trên được cất giấu, ngụy trang tinh vi sau nhiều bao tải chứa đầy lúa, ngô.

Bước đầu, các tài xế khai nhận, số gỗ này được một người quê ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) thuê vận chuyển từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Thông Thụ, huyện Quế Phong. Để tránh bị phát hiện, sau khi chất gỗ lên thùng xe, các đối tượng dùng các bao tải đóng đầy lúa và ngô chất phía ngoài để ngụy trang.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được thủ tục hợp lệ về lô hàng nói trên, nên PC49 Công an Nghệ An đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và tang vật, đồng thời bàn giao cho vụ việc cho cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.