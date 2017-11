“Hỗn chiến” vì mâu thuẫn trong làm ăn, 4 thanh niên nhập viện

Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, điều tra vụ nhóm 4 thanh niên “hỗn chiến” xảy ra ở xã Đồng Trạch.

Bước đầu, cơ quan Công an khởi tố bị can Trần Quốc Nam (30 tuổi, trú tại xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch) về tội danh “Cố ý gây thương tích”. Do các đối tượng còn lại đang nhập viện điều trị vết thương, sau khi xuất viện, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để làm rõ vụ án.

Trần Quốc Nam bị tạm giam 3 tháng để điều tra.

Theo hồ sơ, khoảng 13h30 ngày 7/10/2017, Trần Quốc Nam điều khiển xe máy chở theo Dương Văn Đăng (34 tuổi, trú tại thôn 4, xã Đồng Trạch) đến nhà bà Nguyễn Thị Thắm ở thôn 8, xã Đồng Trạch.

Tại đây, Nam và Đăng thấy hai anh em ruột là Nguyễn Trung Lĩnh (34 tuổi) và Nguyễn Văn Thanh (27 tuổi) đang ngồi chơi trong nhà bà Thắm. Nam gọi Lĩnh ra bên ngoài để nói chuyện làm ăn. Lĩnh không ra thì Đăng xông vào nhà, dùng mã tấu đã thủ sẵn lao tới chém tới tấp.

Trong lúc hỗn loạn, Lĩnh vơ con dao gọt trái cây đâm trúng ngực làm Đăng ngã gục. Lúc này, Nam cũng dùng con dao chém Thanh gây thương tích. Lĩnh nhảy vào tước con dao từ Nam rồi dùng chính con dao này đâm Nam trọng thương.

Sau vụ “hỗn chiến”, cả 4 đối tượng đều bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình xác định nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn trong kinh doanh đá ốp lát. Cả 4 đối tượng đều chưa có tiền án, tiền sự. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ./.

