Liên quan đến vụ mua bán hóa đơn mà Công an Hải Phòng vừa bóc gỡ, sáng 21/12, cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã tiến hành kiểm đếm tang vật. Theo đó, số hóa đơn không chỉ dừng ở con số 2000 như đã đưa tin ban đầu mà số hóa đơn bán ra là 60 quyển, tương đương 3.000 tờ hóa đơn, ghi khống số tiền hàng hóa dịch vụ cho hàng trăm doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành phố.

Số tiền ghi khống trong các tờ hóa đơn này có trị giá 1.400 tỷ đồng. Số công ty “ma” mà đôi vợ chồng Ngô Thị Mai và Hoàng Văn Tuấn lập nên là 9 công ty.

Phóng viên VOV phỏng vấn đại tá Ngô Quang Tuyến, Phó Thủ trưởng Thường trực cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hải Phòng về vấn đề này.

Tang vật vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng do Ngô Thị Mai cầm đầu bị thu giữ.

PV: Ông có thể cho biết rõ hơn về những người mua hóa đơn là ai và phục vụ mục đích của họ như thế nào?

Đại tá Ngô Quang Tuyến: Các đối tượng mua bán hóa đơn trái phép này là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước, các đối tượng buôn lậu, khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản nhằm mục đích hợp lý hóa hàng hóa qua hoạt động bất hợp pháp.

Các đối tượng này dùng các hóa đơn đó để tham ô, chiếm dụng tài sản của Nhà nước.

PV: Ở đây có kẽ hở trong việc quản lý hóa đơn giá trị gia tăng không, thưa ông?

Đại tá Ngô Quang Tuyến: Có kẽ hở trong quản lý hóa đơn giá trị gia tăng trái phép. Đó là cho các doanh nghiệp tự in hóa đơn, kê khai báo cáo thuế không phải kê khai chi tiết hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra mà chỉ cần tổng số dịch vụ mua vào và bán ra là bao nhiêu.

Chính vì thế, các đối tượng lợi dụng việc này có thể in rất nhiều, đăng ký rất nhiều các quyển hóa đơn rồi xuất bán, ghi khống với số lượng lớn sau đó tiêu hủy tất cả tài liệu chứng cứ.

PV: Để ngăn ngừa và đấu tranh chống loại tội phạm này hiệu quả, cần có giải pháp gì, thưa ông?

Đại tá Ngô Quang Tuyến: Để ngăn chặn hành vi này, trong thời gian tới, các ngành, các cấp phải vào cuộc đồng bộ, đặc biệt là cơ quan thuế. Phải nâng cao trách nhiệm của cán bộ thuế trong công tác kiểm tra, thanh tra, quản lý các doanh nghiệp trong việc kê khai, báo cáo thuế và các hoạt động sản xuất kinh doanh.

PV: Xin cảm ơn ông./.