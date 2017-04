Kế hoạch đón lõng và bắt gọn trùm ma túy ở Hải Dương

Sáng nay (7/4), tại Lễ trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, phá chuyên án vận chuyển 2 kg ma túy cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hải Dương, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Bùi Ngọc Phi đã tặng thưởng đơn vị số tiền 100 triệu đồng.

Trước đó, Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh cũng đã thay mặt cơ quan CSĐT thưởng nóng 20 triệu đồng cho đơn vị.

Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Bùi Ngọc Phi tặng thưởng Phòng Cảnh sát Hình sự số tiền 100 triệu đồng.

Trước đó, từ đầu năm 2017, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phát hiện đối tượng Lục Thị Hương (SN 1978, ở thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) thường xuyên có hành vi câu kết với một số đối tượng là người ngoại quốc vận chuyển trái phép chất ma túy từ bên kia biên giới vào Việt Nam tiêu thụ với số lượng “khủng”.

Qua công tác nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng nhận thấy Hương thường xuyên mua ma túy tổng hợp, dạng ma túy đá của các đối tượng là người Trung Quốc tại vùng biên, sau đó vận chuyển về Hải Phòng, Hải Dương để tiêu thụ. Hương sinh ra trong một gia đình từng mua bán, vận chuyển ma túy nên lực lượng chức năng xác định đối tượng đủ ranh ma, quỷ quyệt để đối phó. Hương thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn, hình thức vận chuyển, địa diểm giao hàng… hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ trinh sát nhanh nhạy, các trinh sát thuộc Phòng cảnh sát hình sự vẫn kiên trì đeo bám, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương trong và ngoài tỉnh theo sát mọi di biến động của Hương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định đêm 30, rạng sáng 31/3, Hương sẽ từ Lạng Sơn, vận chuyển ma túy qua địa bàn tỉnh Hải Dương. Kế hoạch đón lõng và vây bắt Hương được Ban chuyên án vạch sẵn.

Khoảng 3h ngày 31/3, tại Quốc lộ 18, địa phận phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ dừng xe ô tô BKS 15B-018.78 chạy tuyến Hải Phòng- Lạng Sơn- Cao Bằng, kiểm tra phát hiện trong hành lý của Hương có 8 gói ma túy đá, tổng trọng lượng 2 kg.

Tại cơ quan công an, Hương khai nhận vận chuyển thuê cho đối tượng người Trung Quốc tên là AXí về Hải Dương để tiêu thụ.

Phát biểu tại Lễ trao thưởng, Đại tá Bùi Ngọc Phi, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương biểu dương, khen ngợi những chiến công, thành tích của tập thể, cán bộ Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đại tá Bùi Ngọc Phi cho biết, chỉ trong quý I/2017, tổng số ma túy Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ trên địa bàn đã bằng cả năm 2016./.