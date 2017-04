Khởi tố bị can tài xế tải tông Thiếu tá CSGT tử vong ở Đồng Nai

Liên quan đến vụ “Thiếu tá CSGT hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1”, chiều 17/4, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Mạnh Thông (SN 1992, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú tỉnh Đồng Nai) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. (Ảnh: ANTV) Tại cơ quan công an, Thông khai, ngày 15/4, Thông điều khiển xe tải chở lợn từ Bà Rịa-Vũng Tàu đi TPHCM. Khi đến ngã ba Vũng Tàu, TP Biên Hòa thì gặp đội CSGT số 1 Phòng CSGT Đường bộ-Đường sắt tỉnh Đồng Nai yêu cầu dừng xe để kiểm tra. (Ảnh: ANTV) Do biết xe mình chở quá tải trọng cho phép, sợ bị phạt, nên Thông không xuất trình giấy tờ mà lên xe nổ máy bỏ chạy (Ảnh: ANTV) Thấy vậy, Thiếu tá Lê Quang Minh chạy bộ đuổi theo, nhảy lên bám vào gương chiếu hậu của xe tải, nhưng bị trượt tay, ngã vào gầm xe, bị bánh sau xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ. (Ảnh: ANTV) Sau khi gây tai nạn, Thông nhảy xuống sông bỏ trốn khỏi hiện trường, đến ở nhà người quen. Chiều 16/4, Thông đến công an phường Long Bình Tân để đầu thú. Sau đó, tài xế được đưa về Công an TP Biên Hòa để tiếp tục điều tra làm rõ về vụ tai nạn giao thông khiến thiếu tá CSGT Lê Quang Minh (Phòng CSGT - Công an tỉnh Đồng Nai) tử vong. Trong ảnh, thi thiếu tá Minh được đưa khỏi hiện trường đêm 15/4 (Ảnh: An ninh Thủ đô) Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường là khu vực phía trước gác chắn trạm thu phí, nơi Thiếu tá Minh bị nạn (Ảnh: Công an Nhân dân) Trạm thu phí cầu Đồng Nai, nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Công an Nhân dân) Ảnh: (VnExpress) Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường trong đêm (Ảnh: Người Lao Động)

Liên quan đến vụ “Thiếu tá CSGT hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1”, chiều 17/4, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Mạnh Thông (SN 1992, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú tỉnh Đồng Nai) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. (Ảnh: ANTV) Tại cơ quan công an, Thông khai, ngày 15/4, Thông điều khiển xe tải chở lợn từ Bà Rịa-Vũng Tàu đi TPHCM. Khi đến ngã ba Vũng Tàu, TP Biên Hòa thì gặp đội CSGT số 1 Phòng CSGT Đường bộ-Đường sắt tỉnh Đồng Nai yêu cầu dừng xe để kiểm tra. (Ảnh: ANTV) Do biết xe mình chở quá tải trọng cho phép, sợ bị phạt, nên Thông không xuất trình giấy tờ mà lên xe nổ máy bỏ chạy (Ảnh: ANTV) Thấy vậy, Thiếu tá Lê Quang Minh chạy bộ đuổi theo, nhảy lên bám vào gương chiếu hậu của xe tải, nhưng bị trượt tay, ngã vào gầm xe, bị bánh sau xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ. (Ảnh: ANTV) Sau khi gây tai nạn, Thông nhảy xuống sông bỏ trốn khỏi hiện trường, đến ở nhà người quen. Chiều 16/4, Thông đến công an phường Long Bình Tân để đầu thú. Sau đó, tài xế được đưa về Công an TP Biên Hòa để tiếp tục điều tra làm rõ về vụ tai nạn giao thông khiến thiếu tá CSGT Lê Quang Minh (Phòng CSGT - Công an tỉnh Đồng Nai) tử vong. Trong ảnh, thi thiếu tá Minh được đưa khỏi hiện trường đêm 15/4 (Ảnh: An ninh Thủ đô) Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường là khu vực phía trước gác chắn trạm thu phí, nơi Thiếu tá Minh bị nạn (Ảnh: Công an Nhân dân) Trạm thu phí cầu Đồng Nai, nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Công an Nhân dân) Ảnh: (VnExpress) Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường trong đêm (Ảnh: Người Lao Động)