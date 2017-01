Khởi tố đối tượng đánh chết người trong phòng giam

Liên quan đến vụ một bị can tử vong trong nhà tạm giữ của Công an thành phố Phan Thiết, ngày 6/1, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trọng Sang (42 tuổi, thường trú tại phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết) để điều tra về tội giết người.

Trước đó, sáng 4/1, khi mở cửa vào điểm danh, cán bộ nhà tạm giữ Công an Phan Thiết phát hiện bị can Phạm Minh Thế đã chết trong phòng giam với nhiều vết bầm.

Bị can Phạm Minh Thế đang bị tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ở cùng phòng với nạn nhân có 3 bị can khác, trong đó có Lê Trọng Sang (bị tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ).

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu cơ quan điều tra xác định Lê Trọng Sang là người đã đánh chết bị can Phạm Minh Thế./.