Khởi tố kế toán của TAND tỉnh Phú Yên tham ô tiền tỷ

Ngày 9/9, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trương Công Lộc, cán bộ phụ trách kế toán của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên về tội tham ô tài sản nhà nước.

Ảnh minh họa.

Ông Trương Công Lộc bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ được giao lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Cơ quan công an đã bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc, nơi ở của ông Lộc.

Trước đó, một kế toán viên làm việc tại Tòa án nhân dân tỉnh đã trình báo lãnh đạo về hành vi của ông Lộc. Để làm rõ vụ việc, ngày 29/8, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã thành lập Hội đồng kiểm tra về tài chính kế toán.

Kết quả kiểm tra, xác định ông Lộc đã chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng; hành vi chiếm đoạt tài sản nhà nước của ông này bắt đầu từ tháng 1/2013.

Đến ngày 1/9, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã ra Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lộc, đồng thời giao hồ sơ cho Công an tỉnh vào cuộc điều tra làm rõ./.

