Khởi tố, tạm giam nhóm thanh niên xông vào trường đánh thầy giáo, học sinh

Sáng 17/11, Trung tá Đinh Trọng Dung - Trưởng Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An cho biết, hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện này đã khởi tố vụ án và tạm giam hình sự với 3 đối tượng gây rối tại Trường THPT Lê Lợi vừa qua.

Học sinh bị đánh phải nhập viện điều trị.

Nhóm đối tượng này bị khởi tố với hai tội danh: Gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ. “Đối với những đối tượng gây rối an ninh trong trường học chúng tôi sẽ xử lý nghiêm…”, Trung tá Đinh Trọng Dung cho biết.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào khoảng 14h30 chiều 13/11, tại Trường THPT Lê Lợi, khi cả trường đang vào giờ học buổi chiều, thì xuất hiện 2 đối tượng chạy xe máy vào sân trường. Tại đây, 2 thanh niên rú ga, nẹt pô chạy xung quanh sân trường.

Phát hiện sự việc, phía nhà trường đã đóng cửa cổng ngăn chặn 2 đối tượng này lại để làm rõ. Lúc này, thầy Nguyễn Văn Giáp - Bí thư Đoàn trường đang đứng ở cổng để ngăn chặn thì bị một đối tượng khác từ phía ngoài trèo qua cổng lao vào đánh.

Trong lúc can thiệp, em Tài (học sinh lớp 12A8) đã bị một đối tượng dùng gạch đánh vào đầu. Cú đánh mạnh khiến em Tài phải nhập viện khâu 10 mũi; thầy Nguyễn Văn Giáp bị đối tượng Trường dùng gạch đánh mạnh gây chấn thương cũng phải nhập viện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra công an huyện Tân Kỳ tiếp tục điều tra làm rõ./.

