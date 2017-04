Khởi tố vụ tai nạn giữa xe khách Thành Bưởi và Phương Trang

Chiều 11/4, báo Công an TPHCM dẫn lời Đại tá Phùng Tất Thành, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân của vụ tai nạn giữa xe Thành Bưởi và Phương Trang khiến 2 người thiệt mạng. Đại tá Thành cho biết thêm, liên quan đến vụ việc trên, hiện công an huyện Di Linh đã khởi tố vụ án để điều tra. Sau khi có kết quả điều tra, sẽ quyết định có khởi tố hay không khởi tố đối với tài xế Nguyễn Long Hưng (SN 1964, trú P.1, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) - điều khiển xe ô tô khách Thành Bưởi BS: 51B - 207.48 gây tai nạn. Thông tin trên CAND cho biết, khoảng 15h ngày 26/3, tài xế Nguyễn Long Hưng, điều khiển xe khách Thành Bưởi BKS 51B-207.48 theo hướng từ Đà Lạt đi TPHCM, khi tới địa phận xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh đã để xe mất lái, va chạm mạnh với xe khách Phương Trang, BKS 51B-132.17 do tài xế Nguyễn Đức Hiển (ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển chạy chiều ngược lại. Tiếp đó, xe khách Thành Bưởi lao sang bên trái đường tông sập một phần căn nhà hai tầng bên đường. Hậu quả, chị Đặng Thị Hồng Dung (29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, hành khách xe Thành Bưởi) và K’Juoe (14 tuổi, ngụ thôn 5 Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh) đang đứng cạnh nhà, bị xe tông tử vong. Vụ tai nạn còn làm một số hành khách trên xe bị thương. Về tài sản, 2 nhà dân bị hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 50 triệu đồng: 2 xe ô tô khách liên quan hư hỏng nặng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng này là do tài xế Nguyễn Long Hưng chạy với tốc độ nhanh, không đúng phần đường quy định./.

Chiều 11/4, báo Công an TPHCM dẫn lời Đại tá Phùng Tất Thành, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân của vụ tai nạn giữa xe Thành Bưởi và Phương Trang khiến 2 người thiệt mạng. Đại tá Thành cho biết thêm, liên quan đến vụ việc trên, hiện công an huyện Di Linh đã khởi tố vụ án để điều tra. Sau khi có kết quả điều tra, sẽ quyết định có khởi tố hay không khởi tố đối với tài xế Nguyễn Long Hưng (SN 1964, trú P.1, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) - điều khiển xe ô tô khách Thành Bưởi BS: 51B - 207.48 gây tai nạn. Thông tin trên CAND cho biết, khoảng 15h ngày 26/3, tài xế Nguyễn Long Hưng, điều khiển xe khách Thành Bưởi BKS 51B-207.48 theo hướng từ Đà Lạt đi TPHCM, khi tới địa phận xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh đã để xe mất lái, va chạm mạnh với xe khách Phương Trang, BKS 51B-132.17 do tài xế Nguyễn Đức Hiển (ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển chạy chiều ngược lại. Tiếp đó, xe khách Thành Bưởi lao sang bên trái đường tông sập một phần căn nhà hai tầng bên đường. Hậu quả, chị Đặng Thị Hồng Dung (29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, hành khách xe Thành Bưởi) và K’Juoe (14 tuổi, ngụ thôn 5 Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh) đang đứng cạnh nhà, bị xe tông tử vong. Vụ tai nạn còn làm một số hành khách trên xe bị thương. Về tài sản, 2 nhà dân bị hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 50 triệu đồng: 2 xe ô tô khách liên quan hư hỏng nặng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng này là do tài xế Nguyễn Long Hưng chạy với tốc độ nhanh, không đúng phần đường quy định./.