Lái ô tô tông vào công an rồi bỏ chạy

Chiều 8/9, cán bộ Công an phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ chiếc ô tô tông vào một chiến sĩ cảnh sát khiến anh này ngã lăn xuống đường vào ngày 7/9.

Cán bộ Công an phường Đồng Tâm cho hay, người cảnh sát bị ô tô BKS 30E-948.xx tông thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ (Công an Hà Nội). May mắn cán bộ này chỉ bị xây xước nhẹ.

Thông tin ban đầu, vào sáng ngày 7/9, một số cán bộ Phòng Cảnh sát bảo vệ (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự trước cổng Bệnh viện Bạch Mai. Lúc này, các cán bộ phát hiện tài xế điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 30E-948.xx có hành vi vi phạm. Lái xe có dấu hiệu không tuân thủ hiệu lệnh của cảnh sát mà lao xe chống đối người thi hành công vụ khiến cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ bị ngã xuống lòng đường.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định./.