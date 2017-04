Làm rõ vụ nữ nhân viên gác chắn tàu mang thai bị hành hung

Ngày 12/4, Vietnamnet dẫn lời Trung tá Đỗ Xuân Trung, Trưởng Công an phường Phương Liệt (Thanh Xuân) cho biết, đơn vị này đang rà soát, xác minh, làm rõ vụ việc một nữ nhân viên gác chắn tàu đang mang thai bị một người đàn ông điều khiển ô tô hành hung. Trong ảnh, khu vực đường ngang xảy ra vụ việc (Ảnh: Vietnamnet) Theo Công an Nhân dân, trước đó, đoạn clip ngắn về sự việc trên được một nhân chứng ghi lại, phát tán trên các trang mạng xã hội. Hình ảnh trong clip và lời kể nhân viên gác chắn cho thấy, sự việc xảy ra khoảng 8h20 ngày 11/4, tại đường ngang Định Công (đoạn từ đường Giải Phóng rẽ vào), thuộc Đội chắn đường ngang Giáp Bát - Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải.(Ảnh chụp từ clip) Khi chuông đèn đường bộ bật sáng, nhân viên gác chắn đứng cầm cờ thông báo cho các phương tiện dừng lại vì tàu hỏa sắp tới. Lúc này, một người đàn ông mặc áo phông tím điều khiển xe Toyota Innova BKS 29A-929... cố tình điều khiển xe băng qua và đã va quệt với một xe máy khác. (Ảnh: VTC News) Sau đó, tài xế ô tô dừng xe ở ngoài đường Giải Phóng, quay lại chửi bới, lăng mạ, nhổ nước bọt vào mặt 2 nữ nhân viên gác chắn đường ngang là Nguyễn Thị Hồng Hà và Lê Thị Hà. Thậm chí, người đàn ông này còn đánh vào mặt chị Hà, khiến chị này bị sưng một bên mặt. (Ảnh: VTC News) Được biết, nữ nhân viên này đang mang thai 6 tháng. Chị Lê Thị Hà chạy tới can ngăn cũng bị người đàn ông trên chỉ mặt chửi bới và đe dọa sẽ quay lại để trả thù. (Ảnh: VTC News) Hiện cơ quan Công an đã mời lái xe Ngô Tuấn Hiển và chủ xe ô tô Toyota nêu trên đến cơ quan Công an làm việc. Tuy nhiên, theo Trung tá Đỗ Xuân Trung hiện đơn vị chưa nhận được đơn trình báo của bị hại và cũng không có ai tố cáo về hành vi của anh Ngô Tuấn Hiển nên chưa có hướng xử lý giải quyết vụ việc.

