Làm rõ vụ sang Campuchia đánh bạc bị chặt ngón tay

Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) đang phối hợp cùng Phòng PC45 Công an tỉnh Bình Thuận xác minh điều tra vụ việc một thanh niên ở xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh đi đánh bạc ở Campuchia bị chặt ngón tay đòi tiền chuộc do thua bạc.

Theo thông tin ban đầu, bà Nguyễn Thị Lý (47 tuổi, trú tại xã Đồng Kho) đến cơ quan Công an xã trình báo việc bà nhận được một hộp giấy đựng một ngón tay người còn dính máu được cho là của Lê Thanh Mạnh - con trai bà. Hộp giấy này do hai thanh niên mang đến.

Trước đó, ngày 21/1, Lê Thanh Mạnh cùng hai thanh niên nói trên đã vượt biên sang Campuchia để đánh bạc. Bị thua hết tiền, Lê Thanh Mạnh đã chấp nhận thế thân lấy 80 triệu đồng đánh bạc tiếp.

Do không có khả năng trả nợ, Mạnh bị chủ sòng bạc cho người khống chế giữ lại và yêu cầu gia đình gửi tiền chuộc.

Lê Thanh Mạnh đã trở về nhà vào ngày mùng 3 Tết và bị mất một ngón tay./.