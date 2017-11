Lời khai của nam thanh niên bẻ trộm hàng loạt kính ô tô bên đường

Theo Công an Nhân dân, rạng sáng 16/11, Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) bắt quả tang Trần Thanh Hảo (19 tuổi, ngụ phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đang thực hiện hành vi bẻ trộm kính một ô tô trên địa bàn quận Cái Răng. Theo Người Lao Động, sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đã dẫn giải đối tượng Trần Thanh Hảo đến Công ty TNHH MTV Diệp Minh Trí (đường Nguyễn Văn Linh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trong ảnh, đối tượng Hảo đeo khẩu trang. Hảo thừa nhận đã gây ra 50 vụ bẻ trộm kính xe ôtô trên địa bàn quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền. Mỗi lần "ăn hàng", đối tượng mang đến bán cho Công ty TNHH MTV Diệp Minh Trí (đường Nguyễn Văn Linh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Mỗi cặp kính ô tô trị giá vài triệu đồng nhưng Hảo chỉ bán lại với giá vài trăm nghìn đồng. Lực lượng chức năng kiểm tra số tang vật Hảo bán lại cho Công ty Diệp Minh Trí. Hàng loạt kính xe ô tô Hảo từng vặt trộm đem bán Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cái Răng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ. Trong ảnh, công ty Diệp Minh Trí nơi Hảo mang hàng đến tiêu thụ.

