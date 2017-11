Lời khai gây sốc của bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi

Thông tin trên Pháp luật TPHCM cho biết, ngày 28/11, Công an quận Tân Phú, TPHCM đang tạm giữ Hoàng Nhất Giang (28 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người. (Ảnh: Pháp luật TPHCM). Tại cơ quan điều tra, Giang khai làm nhân viên bảo vệ tại tổ dân phố 2 (thuộc phường 5, quận 11) khoảng gần 4 năm nay. Chốt trực nơi Giang làm việc nằm gần nhà gia đình bé trai nạn nhân. Giang khá yêu trẻ con nên mỗi khi tan trường, bé Kh. thường hay dẫn em sang chơi và được bảo vệ dân phố này mua quà bánh cho. Trong ảnh: Chốt bảo vệ nằm gần đối diện gia đình cháu bé nạn nhân. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Báo Pháp luật TPHCM dẫn lời khai của Giang cho biết, liên tục trong mấy ngày gần đây, đối tượng thường xuyên bị ảo giác, khi ngủ đều nghe thấy tiếng cháu bé vang lên trong đầu là: “Đồ ăn cắp”; “Đồ độc ác”… nên không ngủ ngon giấc. Ám ảnh vì tiếng chửi vang lên trong đầu, Giang rắp tâm sát hại cháu để không còn chửi được nữa. Trong ảnh: Khu vực nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: Dân Việt) Trưa 26/11, khi đang nằm ngủ trên võng ở chốt trực thì trong đầu đối tượng tiếng chửi lại văng vẳng vang lên. Khi mở mắt nhìn qua đường thì thấy cháu Kh. đang tới tiệm tạp hóa mua đồ nên Giang cầm theo con dao xếp có gắn lưỡi lam (dạng dao thợ cắt tóc dùng để cạo râu) bám theo, sau đó gây án. Trong ảnh: Tiệm tạp hóa nơi xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: Zing) Cậu bé bị thương chạy được một đoạn thì gục xuống. Sau khi gây án, Giang quay về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Trong ảnh: Hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Về phần bé trai sau khi gục xuống đường thì nhiều người đã chạy ra đỡ cháu dậy, phát hiện trên cổ nạn nhân có một vết cắt gây mất máu. Cháu bé được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Người dân hô hoán, giữ Giang lại và giao cho Công an phường Phú Trung. Trong ảnh: Vết máu của nạn nhân trên đường chạy về nhà sau khi bị đối tượng ra tay sát hại. (Ảnh: Kênh 14) Theo người thân và hàng xóm của Giang cho biết, Giang có tiền sử bệnh tâm thần, từng được đưa đi chữa bệnh một thời gian và gần đây có nhiều hành động kỳ lạ, người dân nghi ngờ bệnh tình của Giang tái phát. Trong ảnh: Gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho nạn nhân. (Ảnh: Zing) Nạn nhân được đưa về nhà làm các thủ tục mai táng. (Ảnh: Công an nhân dân) Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, cơ quan công an cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường và bắt giữ đối tượng gây án để phục vụ công tác điều tra. Trong ảnh: Vị trí gần nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Google Maps/Zing)./.

