Lời khai man rợ ít ai ngờ của gã chồng giết vợ giấu xác suốt 2 tháng

Nguồn tin trên Tuổi Trẻ ngày 9/4 cho biết, Đại tá Võ Văn Dương, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp chỉ đạo mở rộng điều tra hành vi giết vợ giấu xác tàn nhẫn của Trần Thái Phúc (43 tuổi, quê ở xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi). Trong ảnh, đối tượng Phúc khai nhận hành vi giết vợ rồi phi tang xác với cơ quan công an (Ảnh: Dân Việt) Thông tin trên Dân Trí cho biết, hơn 2 tháng trước, vợ chồng Phúc và 2 con nhỏ về quê ăn Tết. Chiều 24/1 (ngày 27 Tết), vợ chồng xảy ra mâu thuẫn do vợ Phúc để con bị sặc cháo khi cho con ăn. Phúc dùng tuýp sắt đánh vào đầu vợ, sau đó bóp cổ khiến nạn nhân tử vong. Thấy vợ tử vong, Phúc kéo xác giấu vào bếp rồi đi dự tất niên. Đến tối, Phúc về nhà dùng chăn quấn thi thể vợ bỏ vào bồn nước bằng bê tông cao 1,2 m sau nhà, sau đó đổ cát và bê tông lên trên. Trong ảnh, bể nước nơi đối tượng Phúc giấu xác vợ suốt 2 tháng qua (Ảnh: Dân Trí) Để che giấu hành vi giết vợ, Phúc thông báo với mọi người là vợ bỏ nhà đi đâu không rõ. Sau Tết, Phúc dẫn mẹ ruột và hai con trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc bình thường. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Thấy con gái mất tích suốt 2 tháng, cha mẹ nạn nhân Trần Thị Huyền Trang đã gửi đơn đến công an huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đề nghị điều tra làm rõ. Trong ảnh, đối tượng Phúc được dẫn đến hiện trường nơi phi tang xác vợ (Ảnh: CQĐT) Khi công an Sơn Tịnh mời Phúc về quê để phối hợp làm việc, đối tượng này đã đến công an huyện Sơn Tịnh để đầu thú. (Ảnh: Doanh nghiệp) Sau khi Phúc khai nhận hành vi giết vợ, ngay trong đêm (8/4) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khai quật tử thi nạn nhân để điều tra. (Ảnh: Người đưa tin) Người dân theo dõi cơ quan chức năng tiến hành khai quật tử thi và khám nghiệm hiện trường đêm 8/4. (Ảnh: VnExpress)

