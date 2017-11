Luật sư phân tích vụ tài xế không bằng lái tông chết 2 bé gái

Luật sư khẳng định phải khởi tố vụ tài xế không có bằng lái, cán chết 2 bé gái: Liên quan đến vụ tài xế không có bằng lái, cán chết 2 bé gái không bị khởi tố ở Bình Dương, luật sư Trần Bá Học (Hãng luật Roma, Đoàn Luật sư TP.HCM) khẳng định, dù trong trường hợp nào thì vụ tai nạn này bắt buộc phải có yếu tố hình sự. Trong ảnh, hiện trường vụ tai nạn. "Những vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như vụ việc trên (làm 2 người chết, 1 người bị thương nặng và thiệt hại nhiều tài sản) bắt buộc phải có yếu tố hình sự, phải khởi tố hình sự đối với những người liên quan", luật sự Trần Bá Học nêu quan điểm. Thiếu niên đâm chết bạn trong lúc chơi game: Công an tỉnh Bình Thuận đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại tiệm internet trên địa bàn phường Mũi Né (TP. Phan Thiết) khiến nam thanh niên bị đâm tử vong. Nghi phạm là một thiếu niên 14 tuổi, bạn cùng chơi game với nạn nhân. Trong ảnh, tiệm internet xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: Vietnamnet) Cô gái bị bạn quen trên mạng cướp sạch tài sản: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy, Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Đức Nhân (SN 1996, trú tại xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy) về tội cướp tài sản. Đối tượng rủ bạn gái quen trên mạng đi chơi, đến điểm vắng người, Nhân dùng vũ lực, dao nhọn khống chế cướp nhiều tài sản có giá trị của bạn gái. Trong ảnh, đối tượng và tang vật của vụ án. Một cán bộ công an TPHCM vừa bị khởi tố, bắt giam: Cơ quan điều tra vừa thi hành lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Ánh, nguyên là cán bộ đội nghiệp vụ của Công an TP.HCM vào rạng sáng 24/11 tại nhà riêng. Ngay sau khi bị bắt, ông Ánh đã bị di lý ra trại giam T16 Bộ Công an để phục vụ công tác điều tra. Ông Ánh cùng 7 người khác vừa bị Bộ Công an khởi tố thêm do liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Đông Á. (Ảnh minh họa) Nghịch tử hạ độc cha khai "nhờ" mẹ mua chất độc: Theo Vietnamnet, khi làm việc với cơ quan điều tra, Thạch Văn Nghĩa (24 tuổi, ngụ xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang), đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi "Giết người" cho biết, mẹ của đối tượng chính là người đã "giúp" hắn mua được chất độc cyanua. (Ảnh: Công an Nhân dân) Cụ thể, Nghĩa khai, hắn nói dối mẹ là có loại thuốc chữa hết bệnh bại liệt của mình. Bà Đoàn Thị T. (49 tuổi) mẹ hắn mừng rỡ, tin lời con trai đi mượn tiền rồi ra bưu điện gửi mua thuốc theo chỉ dẫn của Nghĩa. Trong ảnh, bà T. đau buồn trước sự việc xảy đến với gia đình (Ảnh: Người đưa tin) Bắt quả tang nhóm người “đòi” tiền của người đi nhầm đường: Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội vừa bắt giữ một nhóm đối tượng cưỡng đoạt tiền của người điều khiển xe máy đi vào đường ôtô tại nút Pháp Vân - Cầu Giẽ. Trong ảnh, nhóm đối tượng chặn đầu người điều khiển xe máy đi nhầm đường để đòi tiền. Bãi nhiệm chủ tịch HĐND phường cầm đầu đường dây lô đề: HĐND phường Mỹ Đình 1 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) vừa tổ chức kỳ họp bất thường để tiến hành xem xét bãi nhiệm đại biểu HĐND và chức danh Chủ tịch HĐND phường, khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Nguyễn Thị Thuận. Bà Thuận là bị can trong một vụ án do Công an quận Nam Từ Liêm đang điều tra. Trong ảnh, trụ sở UNND phường Mỹ Đình 1. Ngồi tù oan 9 tháng, được bồi thường hơn 200 triệu đồng: TAND tỉnh Cà Mau vừa tuyên buộc VKSND huyện Thới Bìnhbồi thường oan sai 205 triệu đồng và phải tổ chức xin lỗi công khai anh Phạm Thanh Chệch (38 tuổi) tại nơi cư trú. Trong ảnh, anh Chệch sau những ngày bị bắt giam oan. (Ảnh: VnExpress)

Thiếu niên đâm chết bạn trong lúc chơi game: Công an tỉnh Bình Thuận đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại tiệm internet trên địa bàn phường Mũi Né (TP. Phan Thiết) khiến nam thanh niên bị đâm tử vong. Nghi phạm là một thiếu niên 14 tuổi, bạn cùng chơi game với nạn nhân. Trong ảnh, tiệm internet xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: Vietnamnet) : Công an tỉnh Bình Thuận đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại tiệm internet trên địa bàn phường Mũi Né (TP. Phan Thiết) khiến nam thanh niên bị đâm tử vong. Nghi phạm là một thiếu niên 14 tuổi, bạn cùng chơi game với nạn nhân. Trong ảnh, tiệm internet xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: Vietnamnet) Cô gái bị bạn quen trên mạng cướp sạch tài sản: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy, Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Đức Nhân (SN 1996, trú tại xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy) về tội cướp tài sản. 