Mang ngựa thồ thuốc phiện từ Lào về Việt Nam tiêu thụ

Khoảng 20h30 ngày 5/4, tại khu vực phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên đã phá chuyên án 417D, bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 20 bánh heroin có trọng lượng khoảng 7kg, 1 xe máy, 3 điện thoại di động và nhiều vật chứng có liên quan. Ba đối tượng bị bắt, gồm: Hạng Thị Mi (SN 1994, trú tại bản Háng Trợ B, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông); Vừ Thị Đớ (SN 1994, trú tại bản Đề Chia A, xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo) và Vừa A Ly (SN 1995, quốc tịch Lào, hộ khẩu thường trú huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly, nước CHDCND Lào). Trong ảnh, đối tượng Hạng Thị Mi cùng tang vật. Lực lượng chức năng thẩm vấn đối tượng Vừa A Ly. Trước đó, khoảng 4h sáng cùng ngà, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an huyện Điện Biên tuần tra, kiểm soát ở các đường tiểu ngạch thuộc địa bàn xã Thanh Luông, huyện Điện Biên phát hiện có hai đối tượng dắt theo ngựa thồ chở nhiều bao tải trên lưng có biểu hiện nghi vấn. Thấy tổ công tác, một đối tượng đã bỏ chạy vào rừng, đối tượng còn lại bị lực lượng công an vây bắt. Tang vật thu giữ gồm 50kg quả cây thuốc phiện khô, 2 con ngựa và nhiều vật chứng có liên quan. Đối tượng bị bắt giữ là Lò Văn Thanh (SN 1977, trú tại đội 10A, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên). Tại cơ quan công an, Lò Văn Thanh khai nhận đã cùng một số đối tượng khác vượt biên sang Lào thu mua quả cây thuốc phiện khô, đợi khi trời tối vận chuyển về Điện Biên tiêu thụ.

Khoảng 20h30 ngày 5/4, tại khu vực phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên đã phá chuyên án 417D, bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 20 bánh heroin có trọng lượng khoảng 7kg, 1 xe máy, 3 điện thoại di động và nhiều vật chứng có liên quan. Ba đối tượng bị bắt, gồm: Hạng Thị Mi (SN 1994, trú tại bản Háng Trợ B, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông); Vừ Thị Đớ (SN 1994, trú tại bản Đề Chia A, xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo) và Vừa A Ly (SN 1995, quốc tịch Lào, hộ khẩu thường trú huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly, nước CHDCND Lào). Trong ảnh, đối tượng Hạng Thị Mi cùng tang vật. Lực lượng chức năng thẩm vấn đối tượng Vừa A Ly. Trước đó, khoảng 4h sáng cùng ngà, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an huyện Điện Biên tuần tra, kiểm soát ở các đường tiểu ngạch thuộc địa bàn xã Thanh Luông, huyện Điện Biên phát hiện có hai đối tượng dắt theo ngựa thồ chở nhiều bao tải trên lưng có biểu hiện nghi vấn. Thấy tổ công tác, một đối tượng đã bỏ chạy vào rừng, đối tượng còn lại bị lực lượng công an vây bắt. Tang vật thu giữ gồm 50kg quả cây thuốc phiện khô, 2 con ngựa và nhiều vật chứng có liên quan. Đối tượng bị bắt giữ là Lò Văn Thanh (SN 1977, trú tại đội 10A, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên). Tại cơ quan công an, Lò Văn Thanh khai nhận đã cùng một số đối tượng khác vượt biên sang Lào thu mua quả cây thuốc phiện khô, đợi khi trời tối vận chuyển về Điện Biên tiêu thụ.