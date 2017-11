Mâu thuẫn chuyện đất đai, con chém mẹ và em gái trọng thương

Ngày 7/10, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết, đơn vị đang tiến hành tạm giữ hình sự với Hoàng Đình Hợi (34 tuổi, trú tại xã Ngọc Hồi) để điều tra về hành vi chém mẹ và em gái ruột trọng thương.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng thương nặng.

Tối 3/11, Hợi có lời qua tiếng lại với mẹ là bà Nguyễn Thị T. (61 tuổi, trú xã Ngọc Hồi) và em gái là Hoàng Thị H. (trú cùng xã). Thời điểm trên, hai người có nói chuyện liên quan đến đất đai. Một lúc sau, do không kiềm chế được bản thân, Hợi đã chém mẹ và em gái trọng thương, phải nhập viện.

Sau sự việc trên, Cơ quan điều tra đã bắt giữ Hoàng Đình Hợi.

Ông Nguyễn Văn Thuần, Trưởng Công an xã Ngọc Hồi cho biết, khoảng 20h tối 3/11, Công an xã Ngọc Hồi nhận tin báo trên địa bàn xảy ra vụ chém người. Công an xã đã mặt bảo vệ hiện trường. 2 nạn nhân ban đầu được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Thanh Trì, sau đó, chuyển lên Bệnh viện 108 điều trị.

Ông Thuần thông tin, Hợi chưa có tiền án, tiền sự nhưng từng bị công an xã nhắc nhở về hành vi gây rối trong gia đình.

Hợi là con của bà T. và là anh cả trong gia đình có 3 anh em, hai cô em gái đã kết hôn. Chồng bà T. mất sớm để lại mảnh đất, sau khi 2 con gái đi lấy chồng, bà T. chia cho mỗi người một phần của mảnh đất này.

Gần đây, Hợi biết mẹ chia đất cho 2 em gái mà chưa có phần của mình nên xảy ra mâu thuẫn. Ít lâu sau thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Say ma túy, con trai vác dao truy sát mẹ giữa đêm VOV.VN - Trở về nhà lúc đêm khuya trong cơn phê ma túy, bị mẹ nhắc nhở Trình đã cầm con dao tông truy sát, chém mẹ mình trọng thương.

Kinh hoàng vợ chém chồng đang ngủ rồi tưới xăng đốt VOV.VN - Mâu thuẫn đỉnh điểm, người vợ dùng dao chém chồng rồi lấy xăng đốt khiến nạn nhân tử vong.

Vợ vác dao chém chồng trọng thương rồi tự tử Sau khi vác dao chém chồng trọng thương, Tâm được hàng xóm phát hiện đã uống thuốc sâu tự tử chết cách đó 50m.