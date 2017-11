Mâu thuẫn trong quán ốc, một người bị đâm chết

Khoảng 3h ngày 14/11, anh Nguyễn Tiến L. (SN 1990, quê ở huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) ngồi uống rượu ốc cùng bạn tại ngõ Thái Thịnh, phường Thịnh Quang có xảy ra mâu thuẫn với 1 thanh niên ở bàn bên cạnh.

Nơi xảy ra vụ án mạng

Sau đó, 2 bên xảy ra xô xát, trong lúc ẩu đả thanh niên đã dùng dao đâm anh L. tử vong ngay tại chỗ. Sau khi gây án, người này trốn khỏi hiện trường.

Sự việc ngay sau đó nhanh chóng được báo lên Công an phường Thịnh Quang. Tiếp nhận thông tin từ quần chúng, Công an phường Thịnh Quang và Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) khẩn trương vào cuộc điều tra./.

