Miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với ông Kim Quốc Hoa

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ra Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Kim Quốc Hoa – cựu Tổng Biên tập Báo Người cao Tuổi.

Trước đó, ông Kim Quốc Hoa bị khởi tố, điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân quy định tại điều 256 Bộ luật hình sự.

Cựu Tổng Biên tập Báo Người cao tuổi Kim Quốc Hoa

Theo nội dung vụ việc, từ tháng 5/2013 đến tháng 1/2015, với trách nhiệm là Tổng Biên tập Báo Người cao tuổi, ông Kim Quốc Hoa đã duyệt cho đăng 22 bài báo, trực tiếp viết và đăng 1 bài có tiêu đề: Sự thật về công tử “hà thành” ra Trường Sa có một số nội dung sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các cá nhân, tổ chức Nhà nước, đã phạm tội theo điều 258 Bộ luật hình sự.

Xét thấy bị can Kim Quốc Hoa đã nhận thức rõ sai phạm và có đơn xin được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, quá trình công tác đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 6 Huân chương, 1 bằng khen Chính phủ và một số danh hiệu khác, đồng thời tính chất mức độ sai phạm không còn nguy hiểm cho xã hội.

Bởi vậy, cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ vụ án, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị can Kim Quốc Hoa.

Trước đó, ngày 12/5, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Kim Quốc Hoa.

Ông Hoa bị khởi tố nhưng cho tại ngoại về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo quy định tại điều 258, Bộ luật hình sự.

Ông Kim Quốc Hoa còn có tên gọi khác là Nguyễn Quang Hoa (SN 1945, quê Phú Xuyên, Hà Nội.)

Trước khi làm tổng biên tập báo Người Cao Tuổi, ông Hoa lần lượt trải qua các chức vụ: Tổng Biên tập Tuổi Trẻ Thủ Ðô, Phó Tổng biên tập phụ trách báo Lao Ðộng - Xã Hội, Tổng biên tập báo Xây Dựng, Tổng Biên tập báo Doanh Nghiệp Ðầu Tư Nước Ngoài./.