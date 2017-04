Mở cửa lúc nửa đêm, nam thanh niên bị kẻ lạ mặt đâm chết

Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ một vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại thành phố Bảo Lộc.

Lực lượng chức năng thực hiện khám nghiệm hiện trường vụ án mạng.

Theo kết quả điều tra bước đầu, vào lúc 2h sáng 15/4, anh Nguyễn Trần Anh Khoa (27 tuổi, ở tổ dân phố 10, phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc) đang ở nhà thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập.

Anh Khoa vừa mở cửa ra thì bất ngờ bị một trong 2 đối tượng đứng trước cửa dùng dao đâm 2 nhát vào người khiến anh Khoa ngã gục tại chỗ. Sau khi gây án, 2 đối tượng này nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Mặc dù được người dân phát hiện và đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng 2 cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân Khoa đã tử vong.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an thành phố Bảo Lộc triển khai lực lượng điều tra và trong sáng nay (15/4) đã thực hiện tạm giữ 2 nghi can có liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng này để điều tra, làm rõ./.