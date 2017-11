Một cán bộ công an Hải Dương bất ngờ bị đâm

Sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 9/11, tại cửa hàng bán vải số 28, đường Phạm Hồng Thái (phường Quang Trung, TP. Hải Dương).

Cửa hàng vải nơi xảy ra vụ việc

Thời điểm này, anh Vũ Tuấn Anh (SN 1986), cán bộ Phòng xây dựng phong trào, CA tỉnh Hải Dương ghé thăm người thân là chủ quán, bất ngờ một đối tượng đi xe máy xuất hiện, dùng dao bấm đâm anh một nhát rồi nhanh chóng tẩu toát.

Sự việc xảy ra quá nhanh nên nhiều nhân chứng có mặt tại cửa hàng không kịp nhận diện được đối tượng.

Trao đổi với báo chí, cán bộ Đội hình sự Công an TP. Hải Dương cho biết, hiện cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Dương đã xác định được danh tính đối tượng và tiến hành truy bắt.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an TP. Hải Dương điều tra, làm rõ./.

Điều tra vụ Trưởng công an nổ súng khiến chủ tịch xã bị thương VOV.VN - Công an huyện Nghi Lộc đã đó thông cáo báo chí thông tin chính thức vụ Trưởng công an xã nổ súng bắn chủ tịch UBND xã bị thương.