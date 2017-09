Một đối tượng tham gia truy sát tại Bệnh viện Phú Xuyên ra đầu thú

Báo Công an nhân dân đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã vận động 1 trong 5 đối tượng trong vụ truy sát làm 1 người tử vong và 2 người bị thương tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên vào rạng sáng 3/9 đến cơ quan Công an đầu thú. Đối tượng đó là Lê Văn Mạnh (31 tuổi, trú tại huyện Phú Xuyên). (Ảnh: CAND) Trước đó, khoảng 23h ngày 2/9, 3 thanh niên Lâm Như Hoàn (SN 1995) cùng Lâm Văn Hoàn, (SN 1995) và Nguyễn Văn Sinh (SN 1996) đều trú tại xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên sau khi hát karaoke về đến khu vực cầu chui cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ xảy ra mâu thuẫn rồi với một đôi nam nữ dẫn tới xô xát. Trong ảnh: Bệnh viện Đa khoa Phú Xuyên nơi xảy ra vụ truy sát khiến nam thanh niên tử vong. (Ảnh: Pháp luật Plus) Sau vụ ẩu đả, anh Lâm Văn Hoàn cùng nhóm bạn đến Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên để xử lý vết thương. Tại đây, một nhóm đối tượng tiếp tục kéo đến bệnh viện hành hung anh Lâm Văn Hoàn và nhóm bạn. Hậu quả làm anh Lâm Văn Hoàn bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong và 2 người bạn khác bị thương. Trong ảnh: Công an huyện Phú Xuyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thu thập chứng cứ tại hiện trường. (Ảnh: CAND) Trên An ninh Thủ đô đưa tin, sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Phú Xuyên, Phòng CSHS công an TP Hà Nội nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ nhóm đối tượng gây án là Nguyễn Trung Dự, Nguyễn Thế Sáng, Lê Văn Dương và Đoàn Trung Tiền cùng trú tại xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên. Trong ảnh: Khu vực bệnh viện huyện Phú Xuyên được cho là nơi xảy ra sự việc. Quá trình điều tra, Công an huyện Phú Xuyên đã vận động Lê Văn Mạnh đến cơ quan công đầu thú vào chiều 5/9 và bước đầu khai nhận hành vi phạm tội. Trong ảnh: Bản đồ vị trí bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên, Hà Nội. (Ảnh: Google Maps) Hiện công an đang tích cực điều tra vụ án, đồng thời kêu gọi các đối tượng nhanh chóng ra cơ quan công an đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. (Ảnh: KT)./.

