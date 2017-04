Ném điện thoại vào mặt Cảnh sát giao thông

Công an Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ hình sự Nhan Hồng Phong (sinh năm 1979, ngụ Quận 5) về hành vi chống người thi hành công vụ. Ngày 8/4, khi bị Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái kiểm tra hành chính vì chạy quá tốc độ, Phong đã không xuất trình được bằng lái cũng như giấy tờ chứng minh nhân dân. Được cho xem hình ảnh trích xuất từ camera, không những không chấp hành, Phong còn lớn tiếng chửi bới và có thái độ chống đối lực lượng chức năng. Sau hơn một giờ đối tượng lớn tiếng và xô đẩy Cảnh sát giao thông, trước tình hình trên Trung tá Bùi Minh Phước – Đội phó Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái đã tới khuyên can thì ông Phong bất ngờ ném điện thoại vào mặt và lao vào tấn công trung tá Phước. Đối tượng ném điện thoại vào Trung tá Phước Trước những biểu hiện quá khích, Phong đã bị lực lượng chức năng mời về trụ sở Công an phường An Lợi Đông, Quận 2 để làm việc. Kết quả đo nồng độ cồn là 0,565 mlg/lít khí thở, vượt quá cho phép.

