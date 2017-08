Nghi án mẹ sát hại con trai 2 tuổi rồi tự vẫn

Tối 29/8, thông tin từ UBND xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng kinh hoàng khiến một bé trai 2 tuổi tử vong. Người mẹ được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3h ngày 29/8, chị T.T.P (SN 1989, trú xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu) đã sát hại con trai của mình là cháu N.T.Q (2 tuổi). Sau đó, chị P. cũng uống thuốc tự tử. Sự việc nhanh chóng được người thân phát hiện ngay sau đó.

Cả hai mẹ con chị P được nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong từ trước đó, còn chị P. được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin nhanh chóng được trình báo đến chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Diễn Hoa đã có mặt, bảo vệ hiện trường, báo cho Công an huyện Diễn Châu và Công an tỉnh Nghệ An đến khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, chị P. đã có 2 người con. Năm 2016, chồng chị P. tử vong sau một vụ tai nạn giao thông.

Cũng từ thời điểm này, tính tình của chị P. trở nên thất thường. Mọi người nghi ngờ chị P. bị trầm cảm. Nhiều người suy đoán rằng đây cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng nói trên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Sau vụ mẹ giết con 33 ngày tuổi: Cách nhận biết trầm cảm sau sinh VOV.VN - BS Lưu Thị Hồng cho biết nếu người mẹ có những dấu hiệu như: mất ngủ, đau đầu, cáu bẳn, tâm trạng buồn bã nên đưa đi khám bác sĩ tâm thần ngay. Nóng trong ngày: Lời khai của người mẹ giết con 33 ngày tuổi VOV.VN - Sau hơn 30 giờ tích cực điều tra, công an đã làm rõ đối tượng gây ra cái chết của bé trai 33 ngày tuổi ở Thạch Thất, Hà Nội chính là mẹ đẻ của bé. Người mẹ giết con trai 3 tuổi vì giận chồng khóc hối hận trước toà Chỉ vì giận chồng, buồn chán tuyệt vọng vì cuộc hôn nhân bế tắc, người mẹ trẻ 25 tuổi đã đang tâm tước đoạt mạng sống của đứa con trai mới 3 tuổi của mình… Người mẹ giết con 3 tuổi rồi tự tử bất thành lĩnh án tù VOV.VN - Cuộc sống vợ chồng mâu thuẫn, người mẹ trẻ đã sát hại con trai mới 3 tuổi rồi tự sát nhưng được cứu kịp thời. Toà tuyên phạt bị cáo 7 năm tù.