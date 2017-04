Nghi can nhiều lần hiếp dâm 2 bé gái ở Cà Mau bị bắt khẩn cấp

Ngày 13/4, Công an Cà Mau cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án và thực hiện bắt khẩn cấp nghi can Hà Vũ Luân để điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, Hà Vũ Luân (ngụ xã Tam Giang, huyện Năm Căn, Cà Mau) đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu T.Tr. (11 tuổi) và D.M. (9 tuổi), đều ngụ xã Tam Giang). Khi nghi can này thực hiện hành vi hiếp dâm bé D.M. lần thứ 4 vào ngày 10/4, đã bị gia đình D.M. phát hiện báo cơ quan công an.



Làm việc với Cơ quan điều tra, Luân thừa nhận đã hiếp dâm D.M. 4 lần và T.Tr. 3 lần. Hiện vụ việc được cơ quan công an điều tra làm rõ./.