Nghi phạm bắn chết nam thanh niên dừng đèn đỏ ở Khánh Hòa khai gì?

Vài giờ sau khi nổ súng bắn chết nam thanh niên dừng đèn đỏ trên trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, nghi phạm đã tới công an tỉnh Bình Thuận đầu thú. Danh tính nghi phạm là Huỳnh Út Việt (trú xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận). (Ảnh: Thanh Niên) Theo thông tin trên Pháp luật TPHCM, sau khi bắn chết anh Thiên, Việt đã chạy xe thẳng về trụ sở UBND xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đầu thú. Nguyên nhân vụ án mạng có thể do ghen tuông (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Nguồn tin trên Pháp luật TPHCM cũng cho biết, vợ chồng Việt có ba con chung, cháu bé nhỏ nhất mới hơn hai tuổi. Khoảng tháng 3/2017, vợ Việt bất ngờ bỏ chồng con đi theo nhân tình ở Khánh Hòa.(Ảnh: Thái Bình) Việt nhiều lần gọi điện thoại yêu cầu vợ về với chồng con nhưng cô này không về. Sau một thời gian thăm dò biết được chỗ ở của vợ và nhân tình, chiều 23/6, Việt mang theo súng tự chế, chạy xe máy ra Khánh Hòa.(Ảnh: Thái Bình) Việt thuê nhà trọ ở gần nơi ở của vợ và nhân tình để nghỉ qua đêm. Đến sáng 24/6, theo dõi thấy anh Thiên chở vợ mình đến làm tiếp viên tại một quán cà phê ở thị trấn Diên Khánh quay về, Việt đã bám theo và khi nạn nhân dừng ở một chốt đèn liền áp sát nổ súng.(Ảnh: Zing) Theo chính quyền địa phương, Huỳnh Út Việt làm nông, sống hiền lành và chưa hề có tiền án, tiền sự gì.(Ảnh: Người Lao Động) Khẩu súng Việt dùng để bắn anh Thiên cơ quan chức năng thu giữ tại hiện trường. Khẩu súng dài khoảng 20cm, là loại súng tự chế.(Ảnh: VnExpress) Thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác Bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa để lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ (Ảnh: VnExpress) Công an Khánh Hòa tỉnh Khánh Hòa đã vào Bình Thuận để tiến hành di lý Việt về Khánh Hòa, làm rõ nguyên nhân vụ việc(Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Vài giờ sau khi nổ súng bắn chết nam thanh niên dừng đèn đỏ trên trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, nghi phạm đã tới công an tỉnh Bình Thuận đầu thú. Danh tính nghi phạm là Huỳnh Út Việt (trú xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận). (Ảnh: Thanh Niên) Theo thông tin trên Pháp luật TPHCM, sau khi bắn chết anh Thiên, Việt đã chạy xe thẳng về trụ sở UBND xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đầu thú. Nguyên nhân vụ án mạng có thể do ghen tuông (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Nguồn tin trên Pháp luật TPHCM cũng cho biết, vợ chồng Việt có ba con chung, cháu bé nhỏ nhất mới hơn hai tuổi. Khoảng tháng 3/2017, vợ Việt bất ngờ bỏ chồng con đi theo nhân tình ở Khánh Hòa.(Ảnh: Thái Bình) Việt nhiều lần gọi điện thoại yêu cầu vợ về với chồng con nhưng cô này không về. Sau một thời gian thăm dò biết được chỗ ở của vợ và nhân tình, chiều 23/6, Việt mang theo súng tự chế, chạy xe máy ra Khánh Hòa.(Ảnh: Thái Bình) Việt thuê nhà trọ ở gần nơi ở của vợ và nhân tình để nghỉ qua đêm. Đến sáng 24/6, theo dõi thấy anh Thiên chở vợ mình đến làm tiếp viên tại một quán cà phê ở thị trấn Diên Khánh quay về, Việt đã bám theo và khi nạn nhân dừng ở một chốt đèn liền áp sát nổ súng.(Ảnh: Zing) Theo chính quyền địa phương, Huỳnh Út Việt làm nông, sống hiền lành và chưa hề có tiền án, tiền sự gì.(Ảnh: Người Lao Động) Khẩu súng Việt dùng để bắn anh Thiên cơ quan chức năng thu giữ tại hiện trường. Khẩu súng dài khoảng 20cm, là loại súng tự chế.(Ảnh: VnExpress) Thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác Bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa để lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ (Ảnh: VnExpress) Công an Khánh Hòa tỉnh Khánh Hòa đã vào Bình Thuận để tiến hành di lý Việt về Khánh Hòa, làm rõ nguyên nhân vụ việc(Ảnh: Báo Khánh Hòa)