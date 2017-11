Người đàn ông chết cháy bên cạnh chiếc xe máy bị thiêu rụi

Ngày 26/11, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), cho biết đang phối hợp với cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng để làm rõ nguyên nhân chết của một người đàn ông bên cạnh chiếc xe gắn máy được người dân phát hiện tại xã Lộc Thành.

Hiện trường vụ việc. Nhân chứng cho biết, khoảng 10h cùng ngày, người dân đi làm rẫy tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm tá hỏa phát hiện thi thể một người đàn ông bị cháy đen bên cạnh chiếc xe gắn máy.

Tại hiện trường, chiếc xe gắn máy bị cháy gần như hoàn toàn, thi thể người đàn ông bị cháy đen và có 1 hộp đựng thức ăn.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường và xác định nạn nhân bị tử vong là ông Nguyễn Văn An (41 tuổi, ngụ tại xã Đại Lào, TP Bảo Lộc).

Người thân nạn nhân cho biết, sáng cùng ngày, ông An mang theo 1 can xăng cùng máy cắt cỏ chạy xe máy vào vườn cà phê ở thôn 10C (xã Lộc Thành) làm việc. Tuy nhiên, đến trưa thì nhận được thông tin ông An đã tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng điều tra, để làm rõ nguyên nhân./.

