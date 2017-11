Người giúp việc khai 3 lần đánh, tung bé gái ở Hà Nam

Ngày 24/11, Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố bà Nguyễn Thị Hàn (tên thường gọi là Hoàn, trú xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, Nam Định) - nữ giúp việc hành hạ bé gái hơn một tháng tuổi.

Hình ảnh cắt từ camera gh lại sự việc.

Theo khai nhận ban đầu, bà Hàn được một gia đình ở phường Quang Trung (TP Phủ Lý) thuê làm giúp việc gần 2 tháng trước. Từ ngày 20 đến 22/11, bà đã 3 lần đánh bé gái mới sinh là con của chủ nhà.

“Cháu khóc, tôi dỗ không được, trong lúc không giữ được bình tĩnh nên tôi lấy tay vả vào đầu cháu ”- người phụ nữ 58 tuổi nói. Bà Hàn khai nhận việc đánh bé gái được thực hiện khi mẹ cháu bé ra ngoài. Thời điểm bé gái bị tung lên cao rồi nhiều lần là vào chiều 22/11.

"Xem trên mạng nhiều, mình không thể tin nổi nhưng hôm nay rơi vào chính gia đình mình. Bé nhà mình vừa sinh được một tháng 17 ngày. Khi nào mình ra khỏi nhà, bà ấy tra tấn con bé. Đau lòng, xót xa quá", chị N.P. (mẹ bé gái) viết trên mạng xã hội.

Như đã đưa tin, trước đó, công an TP. Phủ Lý bắt khẩn cấp người giúp việc có hành vi bạo hành cháu bé đến cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan công an đang phối hợp với Viện kiểm sát (VKS) để tiến hành điều tra, làm rõ.

Chủ tài khoản facebook là mẹ cháu bé, chị N. P. (ở tổ 2, Phan Huy Chú, Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam) chia sẻ với báo chí, gia đình chị mới thuê người giúp việc tên Hoàn (SN 1960, quê ở Nam Định) thông qua một trung tâm môi giới việc làm.

Bà Hoàn mới ở với gia đình chị P. được 2 tháng từ khi chị sinh em bé thứ 2. Hàng ngày, chị P. ở nhà với con và chỉ ra ngoài khi đưa đón bé lớn đi học vào mỗi buổi sáng hoặc chiều. Tuy vậy, chỉ vắng nhà ít phút, con chị đã bị bạo hành.

Chị N. P. cũng thông tin: "Ban đầu chủ quan nên không lắp camera nhưng thấy mấy lần về là con mặt đỏ ngầu, khóc vật vã nên mình đặt máy quay. Hôm nay, khi nhìn vào clip mình không tin vào mắt mình nữa. Con mình mới chưa đến 2 tháng mà bà ấy bạo hành quá dã man, không thể chấp nhận được".

Một lãnh đạo UBND phường Quang Trung (TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) cho biết: “Chúng tôi đã nắm được sự việc và đang yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra, xử lý. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Công an TP Phủ Lý. Chúng tôi cũng đang yêu cầu gia đình cháu bé gỡ các đoạn clip đăng tải trên mạng xuống”./.

