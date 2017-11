Nhóm côn đồ dùng hung khí đâm chém náo loạn trong đêm

Khoảng 19h ngày 5/11, người dân thôn Hàm Hy, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) hoảng loạn bởi nhóm côn đồ mang theo hung khí xông vào thôn đập phá. Người dân trong thôn phải đóng kín cửa, không ai dám ra ngoài.

Khoảng hơn 1 giờ đâm chém, đập phá nhà cửa các đối tượng trên trên bỏ đi, vứt lại nhiều kiếm, dao phóng lợn tại hiện trường.

Hung khí các đối tượng để lại hiện trường

Chị N.T.H, một hộ dân trong khu chợ Cầu Xe, thuộc thôn Hàm Hy cho biết: “Bọn chúng đi trên 2 xe ô tô, cùng một số xe máy, hung hãn mang theo hung khí vào chợ. Thấy thế tôi vội vàng đóng cửa quán trốn trong nhà. Gia đình tôi không có thù hằn gì với chúng mà nhóm này lại dùng kiếm chém nhiều nhát lên cửa cuốn, vừa chém vừa chửi bới đe dọa”.

Chồng vắng nhà, chỉ ở nhà cùng 2 con nhỏ, khi bị các đối tượng xã hội đen mang hung khí đến nhà đâm chém, đập phá, chị C. T. K. H. ở thôn Hàm Hy chỉ kịp đưa con trốn vào phòng ngủ và gọi điện cầu cứu người thân.

Chị H. cho hay: “Hôm đó, chồng tôi sang nhà em trai ăn cơm, chỉ có 3 mẹ con ở nhà. Nghe tiếng đập phá ngoài cửa cùng tiếng kính vỡ loảng xoảng, tôi bảo các con vào trong phòng ngủ trốn. Còn mình thì gọi điện cho bố chồng nhờ báo công an”.

Khi không còn nghe tiếng đâm chém, đập phá và thấy tiếng xe ô tô rời đi, chị Huế mở cửa ra thì thấy biển quảng cáo bị chém nát, cửa tôn bị đâm thủng nhằng nhịt; nhiều nhát đâm mạnh còn khiến thủng cửa, gây vỡ kính bên trong.

"Cùng lúc đó, tôi thấy lực lượng công an xã đến nơi. Một lúc sau thì có một người tên Tuấn ở xã Quý Cao, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đứng trước nhà tôi và chỉ vào mặt tôi nói: “Cảnh cáo ông Duyên (chồng chị Huế - PV) và đội tự quản thôn Hàm Hy. Đừng có quá đáng”, rồi sau đó lên xe ô tô cũng một số người khác đi xe máy di chuyển về phía thị trấn Tứ Kỳ”, chị Huế kể lại.

Khu chợ Cầu Xe, thôn Hàm Hy nơi xảy ra vụ việc

Theo một số nhân chứng là người dân trong thôn Hàm Hy, nhóm côn đồ này do T., một đối tượng cộm cán tại địa bàn cầm đầu. Chúng hoạt động theo kiểu xã hội đen, chuyên bảo kê, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê trong khu vực.

Trao đổi với PV, ông Vũ Hồng Công, Trưởng Công an xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ cho biết: "Tối chúng tôi lại nhận được thông tin là có 2 xe ô tô, một số đối tượng đỗ ở nhà anh Duyên dùng hung khí đâm nát cửa cuốn".

Sau khi sự việc xảy ra, công an xã xuống hiện trường. “Tôi có được anh phó trưởng công an cùng với mấy đồng chí công an viên nói, khi đến nơi thì có một người tên T. bảo với chị Huế một câu là: “Vừa phải thôi”.

Sự việc sau đó được Công an xã báo cáo lên Công an huyện Tứ Kỳ để điều tra làm rõ./.

