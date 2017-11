Nóng 24h: Bản án thích đáng cho ông già 77 tuổi dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu

1. Vụ ông già 77 tuổi dâm ô bé gái ở Vũng Tàu: Sáng 17/11, Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành xét xử vụ án ông Nguyễn Khắc Thủy (77 tuổi) ngụ chung cư Lakeside phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, có hành vi dâm ô nhiều bé gái tại Vũng Tàu. Sau khi nghe cáo trạng, ông Thủy không chấp nhận với cáo trạng nêu, cho đây là sự vu khống nên không thừa nhận hành vi phạm tội; Có sự nhầm lẫn với người nào đó hay vì lý do nào đó nên tố cáo bị cáo. Bị cáo Thủy cho rằng, vì lý do sức khỏe nên bị cáo không bao giờ ra khỏi nhà vào thời gian sau 18h tối, đây là thời gian có người thấy bị cáo dâm ô với các cháu. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của các bị hại, lời khai của các nhân chứng, kết quả nhận dạng, kết quả khám nghiệm hiện trường, công an khẳng định đã đủ cơ sở để xác định cụ ông này thực hiện những hành vi dâm ô nhiều bé gái. Trong ảnh: Bị cáo Thủy tại phiên tòa ngày 17/11. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Thông tin trên Vnexpress cho hay, đến hơn 20h ngày 17/11, sau hơn 10 giờ xét xử, TAND TP Vũng Tàu đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khắc Thủy 3 năm tù về tội Dâm ô đối với trẻ em. Tòa sơ thẩm không buộc bị cáo bồi thường trách nhiệm dân sự do bị hại không yêu cầu. Trong ảnh: Bị cáo Thủy tại tòa. 2. Thi hành án tử hình Nguyễn Hải Dương vụ thảm án Bình Phước: Theo CAND, cơ quan thi hành án đã thực hiện tiêm thuốc độc đối với kẻ chủ mưu vụ thảm án Bình Phước, tử tù Nguyễn Hải Dương, 26 tuổi, quê An Giang vào 6h20 ngày 17/11. (Ảnh: CAND) 3. Vụ sát hại người tình vì đòi chia tay: Vào tối 15/11, một hàng xóm qua nhà chị H.T.Y (31 tuổi, ngụ ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) tá hỏa phát hiện chị Y nằm chết trong phòng ngủ không khóa cửa. Vụ việc nhanh chóng được trình báo Công an. Trong ảnh: Người dân tập trung theo dõi vụ việc. (Ảnh: Công Lý) Ban đầu cơ quan chức năng nghĩ rằng nạn nhân chết do bệnh lý, nhưng sau đó một cán bộ phát hiện trên cổ nạn nhân có một vết đỏ nên trình báo lên Công an huyện Nhơn Trạch. Ngay trong đêm, Công an huyện phối hợp với Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra. Bác sĩ pháp y xác định nạn nhân chết do ngạt thở, có dấu hiệu tác động từ ngoại lực, do người khác gây ra. Trong ảnh: Địa điểm xảy ra vụ án. (Ảnh: Google Maps/Zing) Qua sàng lọc các đối tượng, công an đã xác định nghi can Hứa Văn Hải và tiến hành bắt giữ đối tượng. Bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc do Hải mâu thuẫn trong chuyện tình cảm và cho Y mượn tiền đóng hụi. Thời gian gần đây giữa 2 người có mâu thuẫn và chị Y đòi chia tay nên Hải đã bóp cổ chị Y đến chết ngay trong phòng ngủ. Hiện, vụ việc đã được bàn giao cho Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ. Trong ảnh: Nghi phạm tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Zing). 4. Nhóm thanh niên xông vào trường đánh thầy giáo, học sinh: Sáng 17/11, Trung tá Đinh Trọng Dung - Trưởng Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An cho biết, hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện này đã khởi tố vụ án và tạm giam hình sự với 3 đối tượng gây rối tại Trường THPT Lê Lợi vừa qua. Trong ảnh: Học sinh bị đánh phải nhập viện điều trị. 5. Bắt giám đốc rút ruột ngân sách Nhà nước để ăn chơi: Vi Văn Sơn, SN 1984, HKTT tại số 5 ngõ 17A đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, TP.Lạng Sơn, đã thừa nhận, trong quá trình thi công công trình nước sinh hoạt tại xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, đã lập chứng từ khống khối lượng các hạng mục xây dựng thanh quyết toán rút tiền ngân sách Nhà nước để lấy số tiền chênh lệch khoảng 200 triệu đồng phục vụ cho mục đích cá nhân. 6. Cha bàng hoàng phát hiện con gái bị bạn nhậu làm “trò người lớn“: Vào lúc 21h ngày 10/11, Trần Đăng Mão, 30 tuổi, trú tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế và anh L.C.T (42 tuổi, trú cùng xã) cùng nhậu tại nhà anh T. Sau cuộc nhậu, anh T. bắt quả tang Mão có hành vi giao cấu với con gái mình là L.T.B.P (15 tuổi). Anh T. đã làm đơn tố cáo Mão gửi đến Công an huyện Phú Lộc./.

