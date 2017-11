Nóng 24h: Chủ tịch xã Nghi Quang nói gì về người bắn mình

Sáng 10/11, ông Nguyễn Đình Tiến - Bí thư Đảng ủy xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, Nghệ An xác nhận có vụ việc công an xã nổ súng khiến Chủ tịch xã này bị thương phải nhập viện. Trong ảnh, Bí thư Đảng ủy xã Nghi Quang Nguyễn Đình Tiến(Ảnh: Vietnamnet) Sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 9/11, ông Nguyễn Ngọc Thấu - Trưởng Công an xã Nghi Quang đến trụ sở làm việc muộn, trong trạng thái có hơi men trong người, nói to và gây ồn ào tại trụ sở UBND xã Nghi Quang. Trong ảnh, trụ sở UBND xã Nghi Quang nơi xảy ra vụ việc. Thấy ồn ào, ông Nguyễn Đình Thanh - Chủ tịch UBND xã Nghi Quang ra nhắc nhở thì bị ông Thấu dùng súng (đạn cao su) bắn khiến ông Thanh bị rách áo và xây xước vùng da. Thông tin ban đầu cho biết, ông Thanh bị trúng đạn vào phần tay và vai. Ngay sau khi sự việc xảy ra ông Thanh được cán bộ ủy ban đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trong ảnh, khu vực xảy ra vụ nổ súng. Theo Pháp luật TPHCM, trả lời báo chí, ông Thanh cho biết, vụ việc xảy ra có thể do ông Thấu đã uống rượu, không làm chủ được bản thân nên có hành vi không đúng. "Giữa tôi và anh Thấu không có mâu thuẫn gì, hai anh em sống rất tình cảm, tôn trọng nhau", ông Thanh nói. Trong ảnh, ông Nguyễn Ngọc Thấu (phải). (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Sau khi vụ việc xảy ra, ông Nguyễn Ngọc Thấu đã được công an huyện mời về trụ sở để làm tường trình. Ông Thấu SN 1974, trú tại xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, bắt đầu làm công an viên tại xã từ năm 2004. Trong ảnh, trụ sở UBND xã Nghi Quang (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Một nguồn tin cho biết, cách đây 19 năm, ông Thấu từng bị TAND huyện Nghi Lộc tuyên phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo với tội danh “Gây rối trật tự công cộng”. Được biết, trong vụ án này, nguyên nhân cũng bắt nguồn từ việc ông Thấu uống rượu rồi vào chửi bới, gây rối tại một cuộc họp của xã. Trong ảnh, phòng làm việc của ông Nguyễn Ngọc Thấu. Sáng 10/11, các hoạt động của UBND xã Nghi Quang diễn ra bình thường. Ông Thanh được xác định chỉ bị thương nhẹ và đã xuất viện tối 9/11. Trụ sở UBND xã Nghi Quang (Ảnh: Vietnamnet)

