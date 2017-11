Nóng 24h: Chủ tiệm spa hưởng 1 triệu đồng môi giới với mỗi gái bán dâm

Nữ chủ tiệm spa xinh đẹp môi giới bán dâm: Ngày 23/11, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đang điều tra làm rõ hành vi “Môi giới mại dâm” đối với đối tượng Phạm Thị Thùy Linh (28 tuổi, ở Hà Nội), chủ một tiệm spa làm đẹp.(Ảnh: Người Lao Động) Theo CAND, Linh khai với CQĐT, từ đầu tháng 11/2017, do hám lời, Linh đã bàn với 3 cô gái tên Trang (23 tuổi), Hoa (23 tuổi) và Lan (25 tuổi) đi bán dâm để kiếm lời. Linh và các cô gái này thỏa thuận, giá mỗi lần bán dâm là 4 triệu đồng 1 lượt/người. Trong đó, các cô gái bán dâm được hưởng 3 triệu, còn Linh hưởng 1 triệu đồng tiền công môi giới.(Ảnh: Công an Nhân dân) Ngáo đá tự đâm vào bụng mình: Ngày 23/11, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) xác nhận, nam thanh niên trong đoạn clip được đưa lên mạng xã hội bị dao cắm vào ổ bụng là do tự đâm. Người trong clip được xác định là Châu Sóc H. (21 tuổi, ngụ An Giang, tạm trú tại TP Hồ Chí Minh). Trong ảnh, hiện trường vụ việc (ảnh cắt từ clip) Hiệu trưởng, hiệu phó trường PTDT "ăn" gạo của học sinh: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đăng Vinh là Hiệu trưởng và Vũ Đức Tuyến, nguyên phó Hiệu trưởng trường PTDT bán trú xã Bản Công, huyện Trạm Tấu để điều tra về tội "Tham ô tài sản". Trong ảnh, Nguyễn Đăng Vinh tại cơ quan công an. Được Vinh đồng ý, Tuyến đã bán 6 tấn gạo Nhà nước cấp cho học sinh bán trú được 42 triệu đồng, trả công bốc vác hết 3 triệu, Tuyến chuyển cho Vinh 22 triệu, Tuyến hưởng 8 triệu và đưa số còn lại cho một số giáo viên khác trong trường với lý do là tiền bồi dưỡng. Trong ảnh, Vũ Đức Tuyến, nguyên phó Hiệu trưởng trường PTDT bán trú xã Bản Công. Tên trộm chuyên đột nhập biệt thự ở Hải Dương: Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Hải Dương) vừa điều tra, bắt giữ đối tượng Phạm Đăng Hồng (SN 1995, trú tại xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) khi đối tượng đang giao bán chiếc điện thoại Vertu có giá hơn 2,7 tỷ đồng do trộm được tại một biệt thự trên địa bàn. Trong ảnh, đối tượng Hồng tại cơ quan công an (Ảnh: Người đưa tin) Nữ cán bộ huyện "huy động" hơn 55 tỷ đồng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa bắt tạm giam đối với bà Đào Thị Quy, Kế toán khối Đoàn thể kiêm kế toán Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Sốp Cộp, để làm rõ việc vay nợ hơn 55 tỷ đồng nhưng không có khả năng trả nợ. Trong ảnh, Huyện ủy Sốp Cộp nơi Đào Thị Quy công tác (Ảnh: Internet) Nữ Tổng giám đốc lừa đảo góp vốn, chiếm đoạt 8 tỷ đồng: Ngày 22/11, cơ quan ANĐT Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ở Hà Nội và một số địa phương khác. 2 bị can bị đề nghị truy tố gồm Nguyễn Thị Hồng (46 tuổi, trú tại phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội), nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Khoáng sản luyện kim Hà Nội (Công ty Khoáng sản) và Phan Minh Đức (42 tuổi, ở tại Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Khai khoáng và Thương mại Thủ đô (Công ty Thủ đô) về tội danh trên. Trong ảnh, đối tượng Nguyễn Thị Hồng. Đâm chết bạn nhậu rồi bỏ trốn cùng người tình đồng tính: Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Quốc Bình (21 tuổi) và Nguyễn Trung Hiếu (25 tuổi, đồng tính nam, là người tình của Bình, cùng ngụ TP Cần Thơ) về hành vi "Giết người" và "Che giấu tội phạm". Nguyễn Quốc Bình và "bạn gái" Nguyễn Trung Hiếu. (Ảnh: CACC). Khởi tố bị can bắt giam hung thủ sát hại người phụ nữ giấu xác dưới cống: Liên quan vụ án một phụ nữ bị sát hại, giấu xác dưới cống nước ở Đắk Lắk, ngày 22/11, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định phê chuẩn khởi tố bị can và bắt giam đối với Nguyễn Văn Thu (SN 1972, trú xã Ea Pil, huyện M’Đrăk) về tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản và Vũ Thị Mây (SN 1972, vợ của Thu) về tội che giấu tội phạm. Trong ảnh, đối tượng Nguyễn Văn Thu (Ảnh: Công an Nhân dân)

Nữ chủ tiệm spa xinh đẹp môi giới bán dâm: Ngày 23/11, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đang điều tra làm rõ hành vi “Môi giới mại dâm” đối với đối tượng Phạm Thị Thùy Linh (28 tuổi, ở Hà Nội), chủ một tiệm spa làm đẹp.(Ảnh: Người Lao Động) : Ngày 23/11, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đang điều tra làm rõ hành vi “Môi giới mại dâm” đối với đối tượng Phạm Thị Thùy Linh (28 tuổi, ở Hà Nội), chủ một tiệm spa làm đẹp.(Ảnh: Người Lao Động) Theo CAND, Linh khai với CQĐT, từ đầu tháng 11/2017, do hám lời, Linh đã bàn với 3 cô gái tên Trang (23 tuổi), Hoa (23 tuổi) và Lan (25 tuổi) đi bán dâm để kiếm lời. Linh và các cô gái này thỏa thuận, giá mỗi lần bán dâm là 4 triệu đồng 1 lượt/người. Trong đó, các cô gái bán dâm được hưởng 3 triệu, còn Linh hưởng 1 triệu đồng tiền công môi giới.(Ảnh: Công an Nhân dân) Ngáo đá tự đâm vào bụng mình: Ngày 23/11, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) xác nhận, nam thanh niên trong đoạn clip được đưa lên mạng xã hội bị dao cắm vào ổ bụng là do tự đâm. Người trong clip được xác định là Châu Sóc H. (21 tuổi, ngụ An Giang, tạm trú tại TP Hồ Chí Minh). Trong ảnh, hiện trường vụ việc (ảnh cắt từ clip) : Ngày 23/11, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) xác nhận, nam thanh niên trong đoạn clip được đưa lên mạng xã hội bị dao cắm vào ổ bụng là do tự đâm. Người trong clip được xác định là Châu Sóc H. (21 tuổi, ngụ An Giang, tạm trú tại TP Hồ Chí Minh). Trong ảnh, hiện trường vụ việc (ảnh cắt từ clip) Hiệu trưởng, hiệu phó trường PTDT "ăn" gạo của học sinh: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đăng Vinh là Hiệu trưởng và Vũ Đức Tuyến, nguyên phó Hiệu trưởng trường PTDT bán trú xã Bản Công, huyện Trạm Tấu để điều tra về tội "Tham ô tài sản". Trong ảnh, Nguyễn Đăng Vinh tại cơ quan công an. : Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đăng Vinh là Hiệu trưởng và Vũ Đức Tuyến, nguyên phó Hiệu trưởng trường PTDT bán trú xã Bản Công, huyện Trạm Tấu để điều tra về tội "Tham ô tài sản". Trong ảnh, Nguyễn Đăng Vinh tại cơ quan công an. Được Vinh đồng ý, Tuyến đã bán 6 tấn gạo Nhà nước cấp cho học sinh bán trú được 42 triệu đồng, trả công bốc vác hết 3 triệu, Tuyến chuyển cho Vinh 22 triệu, Tuyến hưởng 8 triệu và đưa số còn lại cho một số giáo viên khác trong trường với lý do là tiền bồi dưỡng. Trong ảnh, Vũ Đức Tuyến, nguyên phó Hiệu trưởng trường PTDT bán trú xã Bản Công. Tên trộm chuyên đột nhập biệt thự ở Hải Dương: Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Hải Dương) vừa điều tra, bắt giữ đối tượng Phạm Đăng Hồng (SN 1995, trú tại xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) khi đối tượng đang giao bán chiếc điện thoại Vertu có giá hơn 2,7 tỷ đồng do trộm được tại một biệt thự trên địa bàn. Trong ảnh, đối tượng Hồng tại cơ quan công an (Ảnh: Người đưa tin) : Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Hải Dương) vừa điều tra, bắt giữ đối tượng Phạm Đăng Hồng (SN 1995, trú tại xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) khi đối tượng đang giao bán chiếc điện thoại Vertu có giá hơn 2,7 tỷ đồng do trộm được tại một biệt thự trên địa bàn. Trong ảnh, đối tượng Hồng tại cơ quan công an (Ảnh: Người đưa tin) Nữ cán bộ huyện "huy động" hơn 55 tỷ đồng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa bắt tạm giam đối với bà Đào Thị Quy, Kế toán khối Đoàn thể kiêm kế toán Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Sốp Cộp, để làm rõ việc vay nợ hơn 55 tỷ đồng nhưng không có khả năng trả nợ. Trong ảnh, Huyện ủy Sốp Cộp nơi Đào Thị Quy công tác (Ảnh: Internet) : Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa bắt tạm giam đối với bà Đào Thị Quy, Kế toán khối Đoàn thể kiêm kế toán Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Sốp Cộp, để làm rõ việc vay nợ hơn 55 tỷ đồng nhưng không có khả năng trả nợ. Trong ảnh, Huyện ủy Sốp Cộp nơi Đào Thị Quy công tác (Ảnh: Internet) Nữ Tổng giám đốc lừa đảo góp vốn, chiếm đoạt 8 tỷ đồng: Ngày 22/11, cơ quan ANĐT Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ở Hà Nội và một số địa phương khác. 2 bị can bị đề nghị truy tố gồm Nguyễn Thị Hồng (46 tuổi, trú tại phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội), nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Khoáng sản luyện kim Hà Nội (Công ty Khoáng sản) và Phan Minh Đức (42 tuổi, ở tại Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Khai khoáng và Thương mại Thủ đô (Công ty Thủ đô) về tội danh trên. Trong ảnh, đối tượng Nguyễn Thị Hồng. : Ngày 22/11, cơ quan ANĐT Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ở Hà Nội và một số địa phương khác. 2 bị can bị đề nghị truy tố gồm Nguyễn Thị Hồng (46 tuổi, trú tại phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội), nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Khoáng sản luyện kim Hà Nội (Công ty Khoáng sản) và Phan Minh Đức (42 tuổi, ở tại Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Khai khoáng và Thương mại Thủ đô (Công ty Thủ đô) về tội danh trên. Trong ảnh, đối tượng Nguyễn Thị Hồng. Đâm chết bạn nhậu rồi bỏ trốn cùng người tình đồng tính: Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Quốc Bình (21 tuổi) và Nguyễn Trung Hiếu (25 tuổi, đồng tính nam, là người tình của Bình, cùng ngụ TP Cần Thơ) về hành vi "Giết người" và "Che giấu tội phạm". Nguyễn Quốc Bình và "bạn gái" Nguyễn Trung Hiếu. (Ảnh: CACC). : Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Quốc Bình (21 tuổi) và Nguyễn Trung Hiếu (25 tuổi, đồng tính nam, là người tình của Bình, cùng ngụ TP Cần Thơ) về hành vi "Giết người" và "Che giấu tội phạm". Nguyễn Quốc Bình và "bạn gái" Nguyễn Trung Hiếu. (Ảnh: CACC). Khởi tố bị can bắt giam hung thủ sát hại người phụ nữ giấu xác dưới cống: Liên quan vụ án một phụ nữ bị sát hại, giấu xác dưới cống nước ở Đắk Lắk, ngày 22/11, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định phê chuẩn khởi tố bị can và bắt giam đối với Nguyễn Văn Thu (SN 1972, trú xã Ea Pil, huyện M’Đrăk) về tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản và Vũ Thị Mây (SN 1972, vợ của Thu) về tội che giấu tội phạm. Trong ảnh, đối tượng Nguyễn Văn Thu (Ảnh: Công an Nhân dân) : Liên quan vụ án một phụ nữ bị sát hại, giấu xác dưới cống nước ở Đắk Lắk, ngày 22/11, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định phê chuẩn khởi tố bị can và bắt giam đối với Nguyễn Văn Thu (SN 1972, trú xã Ea Pil, huyện M’Đrăk) về tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản và Vũ Thị Mây (SN 1972, vợ của Thu) về tội che giấu tội phạm. Trong ảnh, đối tượng Nguyễn Văn Thu (Ảnh: Công an Nhân dân)