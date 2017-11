Nóng 24h: Hiện trường nữ chủ quán ăn ở Thái Nguyên bị chém dã man

Nữ chủ quán ăn bị chém dã man: Ông Nguyễn Đức Tấn - Bí thư Đảng ủy xã Phúc Thuận (thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là chị Tôn Thị T. (SN 1978, trú tại xóm Bãi Hu), chủ một quán ăn trên địa bàn xóm. Sau khi gây án, hung thủ là Lê Văn Hai (SN 1974, trú tại xóm Tân Yên 2, Quân Chu, huyện Đại Từ) đã dùng dao tự sát. Thông tin trên Vietnamnet cho biết, khoảng 22h30 ngày 18/11, giữa chị T và Hai xảy ra cãi vã. Đối tượng đã cầm dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, mặt và cánh tay khiến chị T. tử vong tại chỗ. Người dân địa phương cho biết, trước đó giữa Hai và chị T. có mâu thuẫn cá nhân. Trong ảnh, hiện trường vụ án mạng được chia sẻ trên mạng xã hội. Tài xế taxi mất tích bí ẩn và những vết máu vương lại: Công an tỉnh Ninh Bình vừa có thông báo về việc truy tìm tung tích anh Lê Hồng Quân (SN 1986, quê huyện Thanh Liêm, Hà Nam), trú phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội và đối tượng có liên quan. Trong ảnh, anh Lê Hồng Quân lái xe taxi chở khách từ Hà Nội về Ninh Bình rồi mất tích bí ẩn (ảnh gia đình nạn nhân cung cấp). Bắt giam đối tượng bẻ hàng loạt gương xe: Theo Người Lao Động, Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tống đạt lệnh bắt tam giam đối với Trần Thanh Hảo (SN 1998; ngụ 40/7 đường Cao Bá Quát, phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) để tiếp tục mở rộng điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản" đối với bị can này và những đối tượng liên quan (nếu có). Trong ảnh, đối tượng Trần Thanh Hảo. Trưởng công an xã bắn chủ tịch từng có tiền án: UBND huyện Nghi Lộc, Nghệ An vừa có công văn gửi Thường trực Huyện ủy Nghi Lộc báo cáo về việc tuyển dụng ông Nguyễn Ngọc Thấu - Trưởng Công an xã Nghi Quang - người đã bắn Chủ tịch xã Nghi Quang hôm 9/11. Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều báo đăng thông tin vị trưởng công an xã này là đối tượng từng có tiền án. Trong ảnh, ông Nguyễn Đình Thanh – Chủ tịch UBND xã Nghi Quang bị trúng 4 phát đạn. Khởi tố vụ sà lan tông sập cầu ở Cà Mau: Hơn 10 tháng sau vụ sà lan đứt dây, trôi tự do tông sập cầu Cái Trăng ở xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn, hồi tháng 1, làm 6 người bị thương, Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố vụ án. Trong ảnh, hiện trường vụ sà lan tông sập cầu Cái Trăng làm 6 người bị thương. (Ảnh: VnExpress) Chủ tiệm trang điểm lắp camera phát hiện học trò trộm tiền: Ngày 19/11, Công an huyện Kiên Lương (Kiên Giang) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Phạm Thanh Hằng (18 tuổi, huyện Châu Thành Tiền Giang) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản. Nhiều lần mất tiền không rõ nguyên nhân, chủ tiệm trang điểm ở Kiên Giang lắp camera an ninh, phát hiện kẻ trộm chính là học trò "ruột" của mình.

