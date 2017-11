Nóng 24h: Làm rõ sai phạm của nguyên Phó Tổng Giám đốc Vinacafe

Làm rõ sai phạm nguyên Phó TGĐ Vinacafe: Ngày 21/11, Viện KSND Tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố 5 bị can gồm: Nguyễn Công Hoàng, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP cà phê Việt Nam, kiêm Giám đốc Trung tâm XNK Vinacafe; Phạm Trung Tuyến, nguyên Giám đốc Trung tâm XNK Vinacafe; Võ Quang Vinh, nguyên Phó phòng phụ trách Phòng Tài chính kế toán Trung tâm XNK Vinacafe; Nguyễn Hồng Hà, Giám đốc Công ty TNHH TMDV nông sản Bắc Hà (Công ty Bắc Hà), và Trần Thanh Tiền, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Đạo (Công ty Hoàng Đạo), về tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. (Ảnh minh họa) Nghi án nổ súng trong đêm ở Hà Nội: Chiều 21/11, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Công an Quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) thông tin, tối 20/11 trên địa bàn phường Xuân Tảo có vụ mâu thuẫn trên đường và người dân nghe thấy tiếng súng nổ. Địa điểm xảy ra vụ việc là đường Xuân La, giáp ranh giữa phường Xuân Tảo và phường Xuân La. (Ảnh minh họa) Xem xét trách nhiệm 12 người làm ông Huỳnh Văn Nén đi tù oan: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận vừa thành lập tổ công tác thực hiện việc kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức Đảng và các Đảng viên có liên quan đến việc điều tra, truy tố, xét xử để xảy ra oan sai trong vụ án giết bà Lê Thị Bông ở huyện Hàm Tân, khiến ông Huỳnh Văn Nén phải ngồi tù oan hơn 17 năm. Trong ảnh, ông Huỳnh Văn Nén nhận quyết định đình chỉ điều tra bị can từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Bình Thuận vào ngày 28/11/2015 Đối tượng bịt mặt cầm hung khí lao vào cảnh sát: Công an phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa đã bàn giao đối tượng Lê Thanh Đức (SN 1974, ở phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa) cùng tang vật, hồ sơ vụ án cho Công an thành phố Thanh Hóa để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng. Trong ảnh, đối tượng Đức lúc bị khống chế. (Ảnh: Dân Trí) Tài xế taxi "tự mất tích" để tìm cuộc sống mới: Sau 7 ngày huy động tối đa lực lượng, Công an đã làm rõ việc tài xế Lê Hồng Quân (31 tuổi, trú tại phố Sở Thượng, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) mất tích để lại chiếc taxi có nhiều vết máu ở huyện Gia Viễn, Ninh Bình. Bước đầu Quân khai nhận do muốn đi tìm một cuộc sống mới không muốn gia đình và công ty tìm ra mình, Quân đã dựng hiện trường giả một vụ án cướp tài sản, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm của công an. Trong ảnh, người mặc quần áo tối màu xuất hiện ở khu vực xe taxi bị bỏ lại chính là Lê Hồng Quân. Vờ lả lơi để móc iPhone 6 của khách Tây: Tại phiên tòa xét xử ngày 21/11, Nguyễn Hữu Chánh (23 tuổi, bên phải) và Huỳnh Thanh Tú (20 tuổi) khai nhận đã rủ nhau tiếp cận cácdu khách, rủ họ đi mua dâm hoặc massage rồi lợi dụng sơ hở trộm đồ. Hai đối tượng bị bắt giữ khi phối hợp móc chiếc iPhone 6 của một du khách Mỹ, bị người này đuổi theo cùng người dân bắt giữ. (Ảnh: VnExpress) Bắt được đối tượng trộm iPhone 6S của Đại sứ Ý: Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa bắt ổ nhóm chuyên lợi dụng sơ hở người dân, dùng mánh khóe để trộm cắp, móc túi trên các xe buýt. Trong ảnh, các đối tượng tại cơ quan công an. Truy tìm tài xế ô tô tông trọng thương 2 sinh viên trong đêm: Đội xử lý TNGT, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho hay đang trích xuất camera để truy tìm tài xế ô tô gây tai nạn khiến 2 sinh viên là Đào Văn Đô (20 tuổi, trú tại Hà Nội) và Nguyễn Gia Huy (21 tuổi, trú tại Hưng Yên) bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra vào đêm 19/11, tại khu vực gần ngã tư Cầu Giấy (phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội). Trong ảnh, chiếc xe máy của hai nạn nhân tại hiện trường. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Làm rõ sai phạm nguyên Phó TGĐ Vinacafe: Ngày 21/11, Viện KSND Tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố 5 bị can gồm: Nguyễn Công Hoàng, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP cà phê Việt Nam, kiêm Giám đốc Trung tâm XNK Vinacafe; Phạm Trung Tuyến, nguyên Giám đốc Trung tâm XNK Vinacafe; Võ Quang Vinh, nguyên Phó phòng phụ trách Phòng Tài chính kế toán Trung tâm XNK Vinacafe; Nguyễn Hồng Hà, Giám đốc Công ty TNHH TMDV nông sản Bắc Hà (Công ty Bắc Hà), và Trần Thanh Tiền, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Đạo (Công ty Hoàng Đạo), về tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. (Ảnh minh họa) : Ngày 21/11, Viện KSND Tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố 5 bị can gồm: Nguyễn Công Hoàng, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP cà phê Việt Nam, kiêm Giám đốc Trung tâm XNK Vinacafe; Phạm Trung Tuyến, nguyên Giám đốc Trung tâm XNK Vinacafe; Võ Quang Vinh, nguyên Phó phòng phụ trách Phòng Tài chính kế toán Trung tâm XNK Vinacafe; Nguyễn Hồng Hà, Giám đốc Công ty TNHH TMDV nông sản Bắc Hà (Công ty Bắc Hà), và Trần Thanh Tiền, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Đạo (Công ty Hoàng Đạo), về tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. (Ảnh minh họa) Nghi án nổ súng trong đêm ở Hà Nội: Chiều 21/11, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Công an Quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) thông tin, tối 20/11 trên địa bàn phường Xuân Tảo có vụ mâu thuẫn trên đường và người dân nghe thấy tiếng súng nổ. Địa điểm xảy ra vụ việc là đường Xuân La, giáp ranh giữa phường Xuân Tảo và phường Xuân La. (Ảnh minh họa) : Chiều 21/11, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Công an Quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) thông tin, tối 20/11 trên địa bàn phường Xuân Tảo có vụ mâu thuẫn trên đường và người dân nghe thấy tiếng súng nổ. Địa điểm xảy ra vụ việc là đường Xuân La, giáp ranh giữa phường Xuân Tảo và phường Xuân La. (Ảnh minh họa) Xem xét trách nhiệm 12 người làm ông Huỳnh Văn Nén đi tù oan: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận vừa thành lập tổ công tác thực hiện việc kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức Đảng và các Đảng viên có liên quan đến việc điều tra, truy tố, xét xử để xảy ra oan sai trong vụ án giết bà Lê Thị Bông ở huyện Hàm Tân, khiến ông Huỳnh Văn Nén phải ngồi tù oan hơn 17 năm. Trong ảnh, ông Huỳnh Văn Nén nhận quyết định đình chỉ điều tra bị can từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Bình Thuận vào ngày 28/11/2015 : Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận vừa thành lập tổ công tác thực hiện việc kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức Đảng và các Đảng viên có liên quan đến việc điều tra, truy tố, xét xử để xảy ra oan sai trong vụ án giết bà Lê Thị Bông ở huyện Hàm Tân, khiến ông Huỳnh Văn Nén phải ngồi tù oan hơn 17 năm. Trong ảnh, ông Huỳnh Văn Nén nhận quyết định đình chỉ điều tra bị can từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Bình Thuận vào ngày 28/11/2015 Đối tượng bịt mặt cầm hung khí lao vào cảnh sát: Công an phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa đã bàn giao đối tượng Lê Thanh Đức (SN 1974, ở phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa) cùng tang vật, hồ sơ vụ án cho Công an thành phố Thanh Hóa để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng. Trong ảnh, đối tượng Đức lúc bị khống chế. (Ảnh: Dân Trí) : Công an phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa đã bàn giao đối tượng Lê Thanh Đức (SN 1974, ở phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa) cùng tang vật, hồ sơ vụ án cho Công an thành phố Thanh Hóa để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng. Trong ảnh, đối tượng Đức lúc bị khống chế. (Ảnh: Dân Trí) Tài xế taxi "tự mất tích" để tìm cuộc sống mới: Sau 7 ngày huy động tối đa lực lượng, Công an đã làm rõ việc tài xế Lê Hồng Quân (31 tuổi, trú tại phố Sở Thượng, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) mất tích để lại chiếc taxi có nhiều vết máu ở huyện Gia Viễn, Ninh Bình. Bước đầu Quân khai nhận do muốn đi tìm một cuộc sống mới không muốn gia đình và công ty tìm ra mình, Quân đã dựng hiện trường giả một vụ án cướp tài sản, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm của công an. Trong ảnh, người mặc quần áo tối màu xuất hiện ở khu vực xe taxi bị bỏ lại chính là Lê Hồng Quân. : Sau 7 ngày huy động tối đa lực lượng, Công an đã làm rõ việc tài xế Lê Hồng Quân (31 tuổi, trú tại phố Sở Thượng, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) mất tích để lại chiếc taxi có nhiều vết máu ở huyện Gia Viễn, Ninh Bình. Bước đầu Quân khai nhận do muốn đi tìm một cuộc sống mới không muốn gia đình và công ty tìm ra mình, Quân đã dựng hiện trường giả một vụ án cướp tài sản, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm của công an. Trong ảnh, người mặc quần áo tối màu xuất hiện ở khu vực xe taxi bị bỏ lại chính là Lê Hồng Quân Vờ lả lơi để móc iPhone 6 của khách Tây: Tại phiên tòa xét xử ngày 21/11, Nguyễn Hữu Chánh (23 tuổi, bên phải) và Huỳnh Thanh Tú (20 tuổi) khai nhận đã rủ nhau tiếp cận cácdu khách, rủ họ đi mua dâm hoặc massage rồi lợi dụng sơ hở trộm đồ. Hai đối tượng bị bắt giữ khi phối hợp móc chiếc iPhone 6 của một du khách Mỹ, bị người này đuổi theo cùng người dân bắt giữ. (Ảnh: VnExpress) : Tại phiên tòa xét xử ngày 21/11, Nguyễn Hữu Chánh (23 tuổi, bên phải) và Huỳnh Thanh Tú (20 tuổi) khai nhận đã rủ nhau tiếp cận cácdu khách, rủ họ đi mua dâm hoặc massage rồi lợi dụng sơ hở trộm đồ. Hai đối tượng bị bắt giữ khi phối hợp móc chiếc iPhone 6 của một du khách Mỹ, bị người này đuổi theo cùng người dân bắt giữ. (Ảnh: VnExpress) Bắt được đối tượng trộm iPhone 6S của Đại sứ Ý: Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa bắt ổ nhóm chuyên lợi dụng sơ hở người dân, dùng mánh khóe để trộm cắp, móc túi trên các xe buýt. Trong ảnh, các đối tượng tại cơ quan công an. : Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa bắt ổ nhóm chuyên lợi dụng sơ hở người dân, dùng mánh khóe để trộm cắp, móc túi trên các xe buýt. Trong ảnh, các đối tượng tại cơ quan công an. Truy tìm tài xế ô tô tông trọng thương 2 sinh viên trong đêm: Đội xử lý TNGT, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho hay đang trích xuất camera để truy tìm tài xế ô tô gây tai nạn khiến 2 sinh viên là Đào Văn Đô (20 tuổi, trú tại Hà Nội) và Nguyễn Gia Huy (21 tuổi, trú tại Hưng Yên) bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra vào đêm 19/11, tại khu vực gần ngã tư Cầu Giấy (phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội). Trong ảnh, chiếc xe máy của hai nạn nhân tại hiện trường. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) : Đội xử lý TNGT, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho hay đang trích xuất camera để truy tìm tài xế ô tô gây tai nạn khiến 2 sinh viên là Đào Văn Đô (20 tuổi, trú tại Hà Nội) và Nguyễn Gia Huy (21 tuổi, trú tại Hưng Yên) bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra vào đêm 19/11, tại khu vực gần ngã tư Cầu Giấy (phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội). Trong ảnh, chiếc xe máy của hai nạn nhân tại hiện trường. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)