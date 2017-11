Nóng 24h: Lời kể của kẻ sát hại người tình rồi uống thuốc ngủ để cùng chết

Sát hại người tình trong phòng ngủ: Thông tin trên Công an TPHCM cho biết, ngày 16/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự Lưu Văn Hải (SN 1979, HKTT: ấp Mộc Anh, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.(Ảnh: Công an Nhân dân) Theo lời khai của Hải tại cơ quan điều tra, y và nạn nhân là chị H.T.Y (SN 1986, quê tỉnh Đắk Lắk) có quan hệ tình cảm, nhưng gần đây chị Y đòi chia tay khiến Hải tức giận. (Ảnh: Công an TPHCM) Trưa 15/11, Hải đến nhà chị Yến ở ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch để hỏi chuyện, tại đây hai người cãi nhau. Nóng giận, Hải đẩy chị Y ngã xuống đất rồi dùng tay bóp cổ khiến nạn nhân tử vong. Hải sau đó đi mua thuốc ngủ về uống tự tử nhưng không chết, sau khi tỉnh giấc đã bỏ về phòng trọ ở cách hiện trường 300m để trốn. (Ảnh: Công Lý) Một thanh niên bị đâm gục trong vụ hỗn chiến lúc rạng sáng: Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) đang điều tra, xác minh làm rõ vụ 2 nhóm thanh niên tấn công nhau vào rạng sáng cùng ngày khiến 1 đối tượng bị đâm gục. (Ảnh: Facebook) Vụ hỗn chiến được xác định xảy ra vào rạng sáng 16/11, tại khu vực đường vào Hồ An Biên (phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) giữa hai nhóm thanh niên đang ngồi nhậu ở một quán vỉa hè. Tại hiện trường, quán nhậu trong tình trạng tan hoang, đồ đạc, chai lọ, cốc chén, thức ăn văng tung tóe… Gần đó một phụ nữ đang ôm một thanh niên nằm bất động trên nền đường, người đầy máu. .(Ảnh: Facebook) 9x môi giới “chân dài” bán dâm 5 triệu đồng/lượt: Ngày 16/11, TAND TP Hà Nội mở phiên phúc thẩm theo kháng cáo và xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phương Dung (SN 1990, trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Môi giới mại dâm". Trước đó, Tòa sơ thẩm tuyên án bị cáo 10 tháng tù giam về tội danh trên. Trong ảnh, bị cáo Dung tại phiên tòa phúc thẩm. Y án tử hình "shipper" 5kg ma túy: Ngày 16/11, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Doanh (SN 1981, trú tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Hành khách bị nhân viên nhà xe đánh bầm dập: Công an huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ việc một nhân viên nhà xe Tân Niên gọi người tổ chức đánh hai hành khách đến nhập viện. Sự việc xảy ra vào tối 14/11, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Nguyên nhân vụ việc được xác định từ việc 2 hành khách có cự cãi với nhân viên nhà xe vì chuyện thu phí một gói hàng nhỏ mang theo người. Trinh sát mật phục bắt nóng kẻ chuyên vặt kính ô tô: Khoảng 1h sáng 16/11, lực lượng trinh sát Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đã mật phục bắt quả tang đối tượng Trần Thanh Hảo (SN 1998, ngụ 40/7 đường Cao Bá Quát, phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đang thực hiện hành vi bẻ trộm kính một ô tô trên địa bàn quận Cái Răng. Ngay trong sáng 16/11, lực lượng chức năng đã dẫn giải đối tượng Công ty TNHH MTV Diệp Minh Trí (đường Nguyễn Văn Linh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) - nơi đối tượng đã mang bán gần 50 chiếc kính xe để tiếp tục làm rõ hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

