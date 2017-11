Nóng 24h: Nam sinh hoảng hốt tháo chạy khi người phụ nữ lao ra kêu cứu

Túng tiền, nam sinh 16 tuổi đi cướp: Ngày 7/11, Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ D.M.T (16 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi Cướp tài sản. Trong ảnh, đối tượng D.M.T (Ảnh: Công an Nhân dân) Tại cơ quan công an, T. khai nhận đang theo học tại một trường cao đẳng nghề trên địa bàn Bình Dương. Do hết tiền tiêu, T. nảy sinh định đi cướp tài sản. Trong ảnh, tang vật vụ cướp (Ảnh: Công an cung cấp) Đường dây đánh bạc, cho vay nặng lãi ở Thanh Hóa: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phá thành công chuyên án 1117B, triệt xoá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi quy mô lớn tại xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc. Đây là đường dây đánh bạc và cho vay nặng lãi có quy mô lớn do một đối tượng cộm cán trên địa bàn TP.Thanh Hoá cầm đầu. (Ảnh: Công an Thanh Hóa) "Shipper" vận chuyển ma túy lĩnh án chung thân: Ngày 7/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử lưu động đối tượng Triệu Tiểu Bình (SN 1973, trú phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, theo điểm e khoản 4 Điều 194 BLHS. HĐXX cấp sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Triệu Tiểu Bình án tù chung thân. Trong ảnh, đối tượng Bình tại phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động. Xông vào ngân hàng cướp tiền trên tay khách: CAH Chương Mỹ (Hà Nội) xác nhận, vừa bắt giữ đối tượng có hành vi cướp giật số tiền lớn, tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên địa bàn. Đối tượng là Trần Văn Thành (32 tuổi, trú tại thôn Đồi 2, xã Đông Phương Yên). CQĐT xác định, Thành vừa xông vào phòng giao dịch, cướp giật tiền của chị Trần (trú tại xã Trường Yên), khi chị mang tiền đến gửi ngân hàng để làm thủ tục chuyển khoản. Trong ảnh, đối tượng Trần Văn Thành (Ảnh: An ninh Thủ đô) Nam thanh niên bị chém gục giữa đường: Khoảng 21h tối 6/11 trên đường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra vụ việc một nam thanh niên cùng bạn đang lưu thông trên đường bằng xe máy thì bất ngờ bị một nhóm người đi taxi lao xuống chém xối xả khiến nạn nhân gục tại chỗ. Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra. Trong ảnh, nạn nhân được sơ cứu tại chỗ và chuyển đi bệnh viện sau đó (Ảnh: Công an Nhân dân) Bênh chú ruột, cháu bị đâm tử vong: Ngày 7/11, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Bá Chiển (SN 1976, trú tại xã Thanh Bình, Chương Mỹ, Hà Nội) tội “Giết người”. Nạn nhân của Chiển là N.V.N nghe nói chú mình bị Chiển đánh nên sang nói chuyện rõ ràng, tuy nhiên bị Chiển đâm tử vong. HĐXX phiên tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm, Chiến bị phạt 14 năm tù về tội giết người. Ông lão 80 tuổi dâm ô bé gái kháng cáo kêu oan: Ngày 7/11, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm Trịnh Quang Thành (SN 1937, trú ở xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội) về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, Thành tiếp tục cho rằng không hiếp dâm cháu bé. Như cấp tòa sơ thẩm quy kết với lý do bị cáo bị người khác làm hại và kết luận giám định AND không chính xác.

